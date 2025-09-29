«بخوانیم برای ایران»: پیوستگی معنا در مسیر همبستگی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، شعار این دوره از هفته کتاب «بخوانیم برای ایران» است، همان شعار سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که در اردیبهشت ماه برگزار شده بود. اما چرا این شعار؟

در جهان پرآشوب امروز، ایران عزیز اسلامی ما که با مسائل پیچیده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه‌رو شده، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی خویشتن است. در چنین شرایطی، شعار «بخوانیم برای ایران» نه یک عبارت تکراری، بلکه یک دعوت دوباره به گفت‌وگو، به فهم و به ساختن افق‌های مشترک است.

این شعار که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه امسال مطرح شد، اکنون در هفته کتاب نیز تکرار می‌شود تا نشان دهد معناهای فرهنگی، اگر در بستر زمان و تجربه جمعی امتداد یابند، می‌توانند به پیوندی ملی بدل شوند. تکرار این شعار از ضرورت حفظ پیوستگی در روایت فرهنگی کشور است؛ روایتی که در آن کتاب، نه فقط ابزار دانایی، بلکه واسطه‌ای برای هم‌فهمی و هم‌دلی است.

در شرایطی که جامعه با گسست‌هایی مواجه شده، کتابخوانی می‌تواند بستری باشد برای نزدیک شدن افق‌های فردی و جمعی. «بخوانیم برای ایران» یعنی بخوانیم تا ایران را بهتر بفهمیم؛ بخوانیم تا روایت‌های پراکنده را به گفت‌وگویی منسجم بدل کنیم؛ بخوانیم تا درک مشترک از گذشته، حال و آینده بسازیم.

استفاده از یک شعار واحد در دو رویداد مهم فرهنگی، نشانه‌ای از تلاش برای انسجام در سیاست‌گذاری فرهنگی است. این انسجام، نه فقط در سطح اجرایی، بلکه در سطح معنایی نیز اهمیت دارد. وقتی یک پیام فرهنگی در دو زمان و دو زمینه تکرار می‌شود، به حافظه جمعی راه می‌یابد و به بخشی از گفت‌وگوی ملی بدل می‌شود.

تکرار شعار «بخوانیم برای ایران» همچنین تکرار امر زیباست. کتابخوانی برای ایران، یعنی مشارکت در ساختن چیزی فراتر از سازه‌های فیزیکی؛ یعنی ساختن افق‌های معنایی، اخلاقی و انسانی برای یک جامعه. این کنش، از جنس زیبایی است، زیبایی‌ای که در خدمت خیر عمومی قرار می‌گیرد و در آن، خرد و احساس به هم می‌رسند.

از سوی دیگر، این شعار دعوتی است به گفت‌وگو؛ گفت‌وگویی که نه برای غلبه، بلکه برای شنیدن، برای فهمیدن و برای دیدن «دیگری» است. در چنین گفت‌وگویی، کتاب واسطه‌ای می‌شود برای عبور از مرزهای فردی و رسیدن به افق‌های مشترک؛ افق‌هایی که در آن، ایران نه فقط یک جغرافیا، بلکه یک امکان اخلاقی و فرهنگی است.

هفته کتاب امسال، با تکرار این شعار، یادآور این حقیقت می‌شود که ایران را باید با اندیشه ساخت، با دانایی حفظ کرد و با همدلی پیش برد.