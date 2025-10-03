ردیف دانشگاه / دانشکده وضعیت ارائه خوابگاه

۱ دانشکده علوم پزشکی سراب دارای خوابگاه ملکی برای پسران و معرفی به خوابگاه خودگردان برای دختران

۲ دانشگاه علوم پزشکی تبریز محدودیت در ارائه خوابگاه به دانشجویان پسر دوره روزانه. به دانشجویان بورسیه و شهریه پرداز خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل فاقد خوابگاه

۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد و در حد مقدورات خوابگاه اختصاص می دهد.

۵ دانشگاه علوم پزشکی البرز فاقد خوابگاه است و هیچ گونه تعهدی درخصوص تأمین و ارائه خوابگاه برای پذیرفته شدگان ندارد.

۶ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه هیچ تعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد.

۷ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فاقد خوابگاه برای دوره های شهریه پرداز

۸ دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال خوابگاه به دانشجویان ندارد.

۹ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه دانشگاه در ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان دارای محدودیت است.

۱۰ دانشگاه علوم پزشکی گناباد با توجه به محدودیت خوابگاهی در پردیس اصلی اولویت با دانشجویان روزانه و غیر بومی شهرستان خواهد بود. مجتمع آموزش عالی سلامت گناباد مستقر در بجستان دارای خوابگاه ملکی است.

۱۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد عدم تعهد در ارائه خوابگاه

۱۲ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه در قبال واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان جدید تعهدی ندارد.

۱۳ دانشکده علوم پزشکی شوشتر عدم تعهد در واگذاری خوابگاه

۱۴ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه دارای خوابگاه ملکی است و به ۷۰ درصد دانشجویان دوره روزانه ورودی جدید براساس اولویت خوابگاه تعلق م یگیرد.

۱۵ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به اسکان دانشجویان جدیدالورود کلیه مقاطع دوره روزانه نخواهد داشت. برای پذیرفته شدگان دوره شهریه پرداز کلیه مقاطع فاقد خوابگاه است.

۱۶ دانشکده علوم پزشکی لارستان محدودیت در ارائه خوابگاه

۱۷ دانشگاه علوم پزشکی شیراز محدودیت در ارائه خوابگاه برای دوره روزانه. دوره شهریه پرداز فاقد خوابگاه است. وضعیت خوابگاه دانشکده های اقماری براساس نظر دانشکده مربوطه است.

۱۸ دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه در حال حاضر فاقد خوابگاه دولتی جهت اسکان دانشجویان جدیدالورود است. در صورت ایجاد شرایط خوابگاه خودگردان (مشارکتی) با اولویت دانشجویان روزانه تعلق می گیرد. در صورت وجود خوابگاه خودگردان محل اینگونه خوابگاه ها در خارج از دانشگاه بوده و هزینه تمام شده از دانشجو (روزانه و شهریه پرداز) اخذ می شود.

۱۹ دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه تعهدی در قبال واگذاری خوابگاه ندارد.

۲۰ دانشکده علوم پزشکی سیرجان دانشکده هیچ تعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارد.

۲۱ دانشگاه علوم پزشکی بم ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصیلی. عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره شهریه پرداز

۲۲ دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دانشگاه فاقد خوابگاه است. دانشکده پرستاری کهنوج دارای خوابگاه دولتی است.

۲۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمان فاقد خوابگاه

۲۴ دانشگاه علوم پزشکی گلستان فاقد خوابگاه است و از واگذاری خوابگاه در هر شرایطی به دانشجویان بومی و غیربومی در تمامی رشته ها و مقاطع معذور است.

۲۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل فاقد خوابگاه

۲۶ دانشگاه علوم پزشکی مازندران خوابگاه با اولویت دانشجویان دوره روزانه غیربومی در حد امکانات و مقدورات تعلق می گیرد. دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل فاقد خوابگاه است و خوابگاه خواهران و برادران بصورت خودگردان و محدود واگذار می شود. دانشکده پرستاری بهشهر فاقد خوابگاه است. به دانشجویان پردیس، شهریه پرداز، مهمان، جابجایی، انتقالی و سنواتی برابر آیین نامه اسکان خوابگاه تعلق نمی گیرد.

۲۷ دانشکده علوم پزشکی ساوه دانشکده دارای خوابگاه مجردی به صورت مشارکتی برای دانشجویان دختر دوره روازنه (۶۰ درصد هزینه سهم دانشجو و ۴۰ درصد سهم دانشگاه) و با محدودیت ظرفیت است. برای دانشجویان پسر دوره روزانه خوابگاه به صورت محدود و با شرایط صندوق رفاه ارائه می شود. در طول مدت تحصیل دانشجو، امکان تغییر شرایط خوابگاه صندوق رفاهی به مشارکتی و بالعکس وجود دارد. تعهدی بابت ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره شهریه پرداز وجود ندارد و در صورت وجود ظرفیت خالی، هزینه خوابگاه به صورت هزینه تمام شده خواهد بود.

۲۸ دانشگاه علوم پزشکی اراک فاقد خوابگاه

۲۹ دانشکده علوم پزشکی شرق استان هرمزگان - میناب محدودیت در ارائه خوابگاه

۳۰ دانشکده علوم پزشکی غرب استان هرمزگان - بندرلنگه رشته هایی که محل تحصیل آنها در شهرستان بندرلنگه است، فاقد خوابگاه هستند. رشته هایی که محل تحصیل آنها در مجتمع عالی سلامت شهرستان بستک است، دارای خوابگاه ملکی است.