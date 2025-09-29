به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر پاسدار سید رحیم صفوی عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در قم اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های رزمندگانی است که با ایستادگی در برابر تجاوز دشمن، جان خود را در راه دفاع از اسلام و ایران فدا کردند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رزمندگان قمی در دوران جنگ تحمیلی تصریح کرد: لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابیطالب قم از لشکرهای خط‌شکن جبهه‌ها بود که در بسیاری از عملیات‌های مهم نقش‌آفرینی تعیین‌کننده داشت و یاد و خاطره شهدای آن برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.

سرلشکر صفوی با تشریح شرایط جنگ تحمیلی افزود: در دوران دفاع مقدس، آمریکا که از شکست در ایران به‌شدت آسیب‌دیده بود، تلاش داشت از طریق حمایت همه‌جانبه از رژیم بعث انتقام بگیرد. به همین دلیل از همان ابتدا، علاوه بر پشتیبانی‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی از عراق، به هواپیماهای مسافربری و سکوهای نفتی کشورمان نیز حمله کرد.

وی ادامه داد: عراق در آن زمان با شوروی قراردادهای نظامی داشت و مسکو این کشور را به‌طور کامل تجهیز می‌کرد. چین نیز هم‌زمان به ایران و عراق تجهیزات می‌فروخت و اتحادیه اروپا با تحویل سلاح‌های شیمیایی به رژیم صدام نقش مهمی در جنایات جنگی ایفا کرد.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به نقش مستقیم برخی کشورها خاطرنشان کرد: خلبانان اجاره‌ای فرانسوی در ارتش عراق پرواز می‌کردند و شهرهای ایران را بمباران می‌نمودند. همچنین فرانسه میلیاردها دلار در عراق سرمایه‌گذاری کرده بود و حتی مجروحان شیمیایی ایران در بیمارستان‌های آلمان مورد آزمایش قرار می‌گرفتند تا اطلاعات دقیقی از اثرات سلاح‌های شیمیایی در اختیار دشمن قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی، نتیجه همکاری گسترده سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرت‌های جهانی علیه ایران بود، افزود: در این میان روسیه تنها در حوزه سیاسی همراهی می‌کرد و هیچ‌گونه کمک نظامی به ایران ارائه نداد، چراکه وجود جمعیت یهودیان در اسرائیل بر مواضع مسکو اثرگذار بود.

سرلشکر صفوی سپس به نبرد ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آمریکا و اسرائیل همان‌گونه که در جنگ تحمیلی به اهداف خود دست نیافتند، در این جنگ نیز ناکام ماندند. در این میان، چین با وجود روابط گسترده با آمریکا و اسرائیل، در مواضع سیاسی خود از ایران و محور مقاومت حمایت کرد، در حالی که اتحادیه اروپا علیه ایران موضع گرفت.

وی تصریح کرد: اسرائیل در حالی به دنبال ادامه جنگ بود که سرانجام با شکست راهبردی مواجه شد و ناچار گردید از طریق آمریکا درخواست آتش‌بس کند؛ اقدامی که نشان‌دهنده ناتوانی این رژیم در برابر توانمندی‌های محور مقاومت بود.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تأکید کرد: تجربه هشت سال دفاع مقدس و پیروزی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که مقاومت ملت‌ها و ایستادگی جبهه مقاومت می‌تواند همه محاسبات قدرت‌های جهانی را بر هم بزند و عزت و امنیت را برای ایران اسلامی و ملت‌های مظلوم منطقه به ارمغان آورد.

سردار رحیم‌صفوی در عین حال با اشاره به نقاط ضعف اطلاعاتی در این جنگ، بر ضرورت تقویت انسجام داخلی و ارتقای توان دفاعی و هجومی کشور در همه عرصه‌ها تأکید کرد.

سرلشگر رحیم‌صفوی با اشاره به نقش راهبردی رهبر معظم انقلاب در مدیریت کشور طی جنگ ۱۲ روزه گفت: معظم‌له در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی این رویداد، هدایت و مدیریت ویژه‌ای داشتند که آثار آن به خوبی نمایان شد.

وی با بیان اینکه در این جنگ بیش از ۵۰۰ موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد، افزود: این حملات موجب وارد آمدن خسارت‌های گسترده به تاسیسات اسرائیل در حیفا و دیگر مناطق شد و پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های برق و مراکز تحقیقاتی این رژیم هدف قرار گرفتند.

سرلشکر صفوی ادامه داد: در جریان حملات موشکی به مرکز تربیت خلبانی رژیم صهیونیستی، دست‌کم ۱۶ خلبان اسرائیلی کشته شدند، با این حال رژیم اشغالگر مانع از انتشار جزئیات خسارات و تلفات وارده در جنگ ۱۲ روزه می‌شود.

وی با اشاره به روایت یکی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی بیان کرد: شدت اصابت برخی از موشک‌ها به حدی بود که همانند یک زمین‌لرزه عمل کرده و منطقه‌ای به شعاع سه کیلومتر را تحت تأثیر تخریب قرار می‌داد.

دستیار ویژه فرماندهی معظم کل قوا یادآور شد: در ابتدای این نبرد ما فریب خوردیم و غافلگیر شدیم که این موضوع نشان‌دهنده ضعف در حوزه اطلاعات راهبردی است و باید در این زمینه تقویت جدی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز مستحکم‌سازی جامعه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد و پیوستگی میان دولت و ملت بیش از گذشته تقویت شود.

سرلشکر صفوی با تاکید بر ضرورت ارتقای توان دفاعی و هجومی کشور افزود: بهترین دفاع، هجوم است و اگر خواهان صلح هستیم باید برای جنگ آماده باشیم؛ چراکه اگر قوی باشیم دشمن به سراغ ما نمی‌آید و این قدرت تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود بلکه باید در عرصه‌های درونی کشور نیز به قدرت برسیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معنویت اظهار کرد: خداوند برای کل نظام هستی، برای کشور ما و حتی برای تک‌تک افراد برنامه دارد و بر ما لازم است که خداوند را بشناسیم، در مسیر او گام برداریم و خود را سرباز خدا بدانیم.