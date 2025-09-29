به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر دوشنبه در دیدار با شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان، آموزش و پرورش را یکی از محورهای اصلی توسعه دانست و از اختصاص بیشترین اعتبارات به این بخش خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه مهم آموزش در ارتقای کیفیت زندگی جامعه اظهار داشت: در میان حوزه‌های مختلف، بیشترین اعتبارات شهرستان به بخش آموزش و پرورش اختصاص یافته است، چراکه سرمایه‌گذاری در آموزش به معنای سرمایه‌گذاری در آینده است.

فرماندار سمنان نوسازی و تجهیز مدارس را از اولویت‌های جدی شهرستان عنوان کرد و افزود: بهره‌برداری از چندین مدرسه و مجتمع آموزشی در سطح شهرستان در دستور کار قرار دارد تا بخشی از نیازهای آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان مرتفع شود.

صمیمیان با اشاره به اقدامات اخیر در زمینه توسعه هنرستان‌ها تصریح کرد: راه‌اندازی هنرستان هنرهای زیبا ویژه دختران و پسران از اقدامات ارزشمند صورت گرفته با همکاری متولیان امر است، لذا برای آگاهی‌بخشی بهتر به خانواده‌ها و دانش‌آموزان، ضرورت دارد تا تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده‌تری صورت گیرد.

وی مهارت‌آموزی متناسب با بازار کار را یکی از ضرورت‌های اصلی آموزش عنوان کرد و گفت: ورود دانش‌آموزان به بازار کار نیازمند تقویت مهارت‌های عملی است، همکاری نزدیک صنعت و آموزش و پرورش و تقویت هنرستان‌های جوار مدارس با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار سمنان در ادامه از ایجاد مدرسه قرآنی در سطح شهرستان خبر داده و به اقدامات صورت گرفته در این بخش اشاره داشت و افزود: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تربیت دینی و ارتقای فرهنگی در بین دانش‌آموزان باشد.

صمیمیان همچنین از بازدیدهای مستمر از مدارس برای بررسی مسائل آموزشی و زیرساختی خبر داد و گفت: این بازدیدها با هدف شناسایی و رفع مشکلات موجود انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش‌رو خاطرنشان کرد: نیروی انسانی، مدارس و امکانات آموزش و پرورش ظرفیت ارزشمندی برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات هستند و در این زمینه نیز قطعاً همکاری خوبی خواهیم داشت.

فرماندار سمنان در پایان تأکید کرد: آموزش و پرورش محور توسعه پایدار است و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توجه به نوسازی، تقویت هنرستان‌ها، توسعه مدارس قرآنی و افزایش تعامل صنعت و آموزش، مسیر پیشرفت و توانمندسازی نسل آینده هموارتر خواهد شد.