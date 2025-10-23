به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح پنجشنبه در نشست مشترک شو تی معاونان و روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها در محل مرکز آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان با تاکید بر اینکه نیمی از دانش آموزان استان جذب هنرستان‌ها شدند، ابراز داشت: از این رو تجهیز هنرستان‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۱۷.۲ درصد تجهیز هنرستان‌های استان سمنان برون سپاری شده است، افزود: از این نظر استان در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه افزایش این میزان تا ۴۰ درصد برنامه ریزی شده است، ابراز داشت: ارتقا کیفیت آموزشی در دست اجرا است.

شریفی با بیان اینکه جذب بازماندگان از تحصیل ویژه پایه اول ابتدایی، هفتم و دهم مورد تاکید است، تصریح کرد: از این رو طرح حامی از اولویت‌های مهم آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی آبان و آذر ماه سال جاری را فرصت طلایی برای کیفیت بخشی آموزشی مطرح کرد و افزود: ارتقا پوشش تحصیلی در برنامه ریزی اداره کل قرار دارد.