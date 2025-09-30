  1. هنر
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر کلید خورد

اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حکم سرپرست معاونت هنری منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، آیدین مهدی‌زاده تهرانی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری و جعفر واحدی، امین موید اصفهانی، محمد خراسانی‌زاده، بهرام کلهرنیا، سیدعباس میرهاشمی و سمیه رمضان‌ماهی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این دوره جشنواره فجر انتخاب شدند.

شورای سیاستگذاری وظیفه دارد علاوه بر تعیین کلیات سیاستگذاری جشنواره، برنامه‌های کلان این رویداد را تعریف کرده و مسیر برگزاری منسجم و حرفه‌ای این دوره از جشنواره را هموار سازد.

جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مهم‌ترین رویدادهای هنری کشور است که فرصتی برای معرفی آثار فاخر هنرمندان، ارتقای سطح کیفی هنرهای تجسمی ایران و پاسداشت جایگاه هنرمندان پیشکسوت و نیز شناسایی استعدادهای نو در این حوزه به شمار می‌رود.

کد خبر 6606593
آزاده فضلی

