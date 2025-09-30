پیام تسلیت آیت الله نوری همدانی به آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی درگذشت همسر مکرمه حضرت آیت الله سید علی سیستانی را تسلیت گفت.
متن پیام معظم له به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله آقای حاج سید علی سیستانی «مدظله العالی»
سلام علیکم
ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازادههای دانشمند و محترم تسلیت عرض مینمایم.
رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت میکنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.
