  1. استانها
  2. قم
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

پیام تسلیت آیت الله نوری همدانی به آیت الله سیستانی

پیام تسلیت آیت الله نوری همدانی به آیت الله سیستانی

قم- آیت الله نوری همدانی درگذشت همسر مکرمه آیت الله سید علی سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی درگذشت همسر مکرمه حضرت آیت الله سید علی سیستانی را تسلیت گفت.

متن پیام معظم له به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله آقای حاج سید علی سیستانی «مدظله العالی»

سلام علیکم

ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازاده‌های دانشمند و محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت می‌کنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.

کد خبر 6606695
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها