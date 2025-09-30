به گزارش خبرگزاری مهر، سیده زهره برقعی در پیامی، رحلت بانوی مکرمه، همسر حضرت آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع
حضرت آیتالله العظمی سیستانی (دامت برکاته)
با اندوه فراوان، ارتحال همسر جلیله و مکرمه حضرتعالی را تسلیت عرض میکنم. آن بانوی وارسته، با ایثار، صبر و مجاهدت خاموش، پشتیبان سالها خدمت علمی، دینی و اجتماعی حضرتعالی بودند و الگویی الهامبخش برای بانوان مؤمن و خانوادههای فرهیخته به شمار میآیند.
اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ بانوان، رحلت آن بانوی مومنه را به محضر حضرتعالی و خاندان مکرمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و جایگاهی رفیع در جوار اولیای الهی مسئلت دارم.
خانم برقعی در پیام جداگانهای، رحلت مادر گرامی همسر جناب حجتالاسلام والمسلمین شهرستانی را تسلیت گفت که متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی (دامت برکاته)
سلام علیکم بما صبرتم
با نهایت تأثر و اندوه، رحلت بانوی جلیلالقدر، همسر مکرمه حضرت آیتالله العظمی سیستانی (مدظلهالعالی) و مادر گرامی همسر حضرتعالی را تسلیت عرض میکنم.
بیتردید آن بانوی بزرگوار، با حمایت مادرانه و همراهی مشفقانه، نقشی ماندگار در حیات علمی و اجتماعی خاندان مرجعیت ایفا کرده و آثار حضورشان در ثمرات پربرکت حوزه نجف و هدایت امت اسلامی مشهود است.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به جنابعالی، خانواده محترم و بیت شریف مرجعیت، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای بازماندگان معزز، دوام عزت و توفیقات روزافزون مسئلت دارم.
نظر شما