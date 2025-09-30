  1. استانها
  2. قم
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۳

پیام تسلیت مدیر جامعه الزهرا (س) در پی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی

پیام تسلیت مدیر جامعه الزهرا (س) در پی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی

قم- مدیر جامعه الزهرا (س) با صدور پیامی در گذشت همسر مکرمه آیت‌الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده زهره برقعی در پیامی، رحلت بانوی مکرمه، همسر حضرت آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک مرجع عالی‌قدر جهان تشیع

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت برکاته)

با اندوه فراوان، ارتحال همسر جلیله و مکرمه حضرت‌عالی را تسلیت عرض می‌کنم. آن بانوی وارسته، با ایثار، صبر و مجاهدت خاموش، پشتیبان سال‌ها خدمت علمی، دینی و اجتماعی حضرت‌عالی بودند و الگویی الهام‌بخش برای بانوان مؤمن و خانواده‌های فرهیخته به شمار می‌آیند.

اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ بانوان، رحلت آن بانوی مومنه را به محضر حضرت‌عالی و خاندان مکرم‌تان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و جایگاهی رفیع در جوار اولیای الهی مسئلت دارم.

خانم برقعی در پیام جداگانه‌ای، رحلت مادر گرامی همسر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی را تسلیت گفت که متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی (دامت برکاته)

سلام علیکم بما صبرتم

با نهایت تأثر و اندوه، رحلت بانوی جلیل‌القدر، همسر مکرمه حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (مدظله‌العالی) و مادر گرامی همسر حضرت‌عالی را تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید آن بانوی بزرگوار، با حمایت مادرانه و همراهی مشفقانه، نقشی ماندگار در حیات علمی و اجتماعی خاندان مرجعیت ایفا کرده و آثار حضورشان در ثمرات پربرکت حوزه نجف و هدایت امت اسلامی مشهود است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جناب‌عالی، خانواده محترم و بیت شریف مرجعیت، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه و برای بازماندگان معزز، دوام عزت و توفیقات روزافزون مسئلت دارم.

کد خبر 6606588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها