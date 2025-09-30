به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مکارم شیرازی در پیامی مصیبت وارده درگذشت همسر گرانقدر آیتالله سیستانی را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله وإنا الیه راجعون
حضرت آیتالله سیستانی دامت برکاته
خبر ارتحال متعلّقه مکرّمه، مرحومه مغفوره، موجب اندوه و تألم گردید. این مصیبت را به محضر شریف جنابعالی و بیت مکرم تسلیت عرض میکنم.
از خداوند متعال برای آن علویه مؤمنه رحمت واسعه الهی و علوّ درجات، و برای جنابعالی و بازماندگان محترم دوام توفیقات و صبر و اجر مسئلت دارم.
