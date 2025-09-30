  1. استانها
پیام تسلیت آیت‌الله مکارم شیرازی به آیت‌الله سیستانی

پیام تسلیت آیت‌الله مکارم شیرازی به آیت‌الله سیستانی

قم- مرجع تقلید شیعیان با صدور پیامی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مکارم شیرازی در پیامی مصیبت وارده درگذشت همسر گران‌قدر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت که متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا الیه راجعون

حضرت آیت‌الله سیستانی دامت برکاته

خبر ارتحال متعلّقه مکرّمه، مرحومه مغفوره، موجب اندوه و تألم گردید. این مصیبت را به محضر شریف جناب‌عالی و بیت مکرم تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال برای آن علویه مؤمنه رحمت واسعه الهی و علوّ درجات، و برای جناب‌عالی و بازماندگان محترم دوام توفیقات و صبر و اجر مسئلت دارم.

