۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

اکران آنلاین «این جمعیت قابل کنترل»

فیلم درام «این جمعیت قابل کنترل» از ۸ مهر اکران آنلاین خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «این جمعیت قابل کنترل» ساخته محمدمتین اوجانی از ساعت ۲۰ امشب سه‌شنبه ۸ مهر در بخش سینما آنلاین فیلم‌نت عرضه می‌شود.

فیلم «این جمعیت قابل کنترل» داستان مادری ۸۰ ساله در خانواده‌ای پرجمعیت در جنوب شهر است که همیشه در آرزوی سفر به مکه بوده و حالا پسر کوچکش بعد از چند سال موفق می‌شود نوبت سفر حج شخص دیگری را برای او خریداری کند، اما همه چیز طبق برنامه پیش نمی‌رود.

فریده سپاه‌منصور، محمدرضا داوودنژاد، علیرضا استادی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم درام «این جمعیت قابل کنترل» محصول ۱۴۰۲ است.

فیلم‌نت این فیلم را با شرایط سنی بیشتر از ۱۷ سال عرضه می‌کند.

برای تماشای فیلم‌های سینما آنلاین نیازی به خرید اشتراک نیست. قیمت بلیت این بخش ۱۰۰ هزار تومان است.

