دیدار استاندار خوزستان بایادگار امام؛تأکید سیدحسن خمینی برخدمت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان ظهر امروز روز سه‌شنبه با حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی ضمن ابراز خرسندی از حضور استاندار خوزستان، گفت: خدمت به مردم خوزستان یک ضرورت انکارناپذیر است و همه ظرفیت‌های اجرایی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی باید در مسیر انسجام و همگرایی برای رفع مشکلات استان به‌کار گرفته شود.

وی همچنین از فعالیت‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته در خوزستان استقبال و بر تداوم حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد.

استاندار خوزستان نیز در این نشست گزارشی مبسوط از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی استان ارائه داد و افزود: حمایت‌ها و همراهی‌های یادگار امام در مسیر مسئولیت بنده، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تحقق برنامه‌های استان بوده است.

موالی‌زاده در پایان از آیت‌الله سید حسن خمینی برای سفر به استان خوزستان دعوت کرد.