جشنواره تئاتر«روشنا» جدی در معرفی هنر تئاتر آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سعیدی فرد بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان و هنرمندان تئاتر استان آذربایجان غربی از دغدغه هنرمندان برای روایت زیست بوم استان آذربایجان غربی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و چهره‌های شاخص این استان مرزی با زبان تئاتر و حمایت علاقمندی مردم جهت حضور در اجراهای عمومی این گونه از نمایش‌ها به عنوان نقطه عطفی در تاریخ هنرهای نمایشی آذربایجان غربی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری خوب و صمیمانه دستگاه‌های فرهنگی هنری استان در اجرای هرچه بهتر جشنواره تئاتر روشنا تقدیر کرد و افزود: تحقق روایت صحیح از فرهنگ بومی استان حاصل این همکاری‌ها در برنامه‌های آینده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اشاره بر ویژگی‌های جشنواره تئاتر روشنا در جذب مخاطبان شهرستانی و اجرای پنج عنوان تئاتر در شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی اظهار کرد: روایت زیبایی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی استان آذربایجان غربی وظیفه همه است که در این راستا امیدوارم در دوره‌های بعدی شاهد اجرای جشنواره تئاتر روشنا در سطح منطقه‌ای و کشوری باشیم.

همچنین محمدجواد شاه‌مرادی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی معاونت راهبری حوزه هنری انقلاب اسلامی با تأکید بر جایگاه هنر در انتقال اندیشه و گفتمان اظهار کرد: زبان هنر حلقه ارتباطی میان جامعه و اندیشه است. امروز دایره موضوعات هنری گسترده‌تر شده و هنرمندان می‌توانند به‌ویژه در حوزه زیست‌بوم با نگاهی تازه، روایت‌های ناگفته را ارائه کنند.

در ادامه مراسم،رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش تئاتر در بازتاب مسائل اجتماعی گفت: تئاتر هنری است که دغدغه‌های جامعه را به شکلی هنری و حسی بیان می‌کند و نقشی اساسی در ایجاد همدلی، انسجام قومی و ملی و شکل‌گیری فرهنگ و هویت ایفا دارد. توسعه پایدار در حوزه‌های مختلف نیز در گرو توسعه فرهنگی است.

معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره استانی تئاتر «روشنا»

در پایان هیئت داوران این دوره از جشنواره روشنا در بخش کارگردانی بدون معرفی رتبه نخست رتبه‌های دوم و سوم این بخش را به ترتیب به «حجت قاسم نژاد افشار» از شهرستان تکاب و «اکبر سبیلان» از ارومیه اختصاص دادند.

بر همین اساس در بخش نمایشنامه نویسی هم بدون معرفی رتبه اول «بهرنگ منتخبی» از ارومیه و «حجت قاسم نژاد افشار» از شهرستان تکاب به ترتیب حائز دریافت جوایز رتبه‌های دوم و سوم شده و «لیلا روغنگیر و شهریار نیریز نقدهی» هم با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش بازیگری مرد نخستین جشنواره استانی تئاتر روشنا نیز «رضا فلاحتی» از ارومیه مقام اول، «هادی نقودی» از تکاب مقام دوم و «شهرام خلیلی» از نقده مقام سوم را به دست آوردند و «عطا قاسملو» از شهرستان خوی نیز در این بخش مورد تقدیر قرار گرفت.

در همین راستا «اثمر نوری» از شهرستان ماکو به همراه «مژگان گلدوست» از شهرستان نقده به ترتیب حائز دریافت رتبه‌های دوم و سوم بخش بازیگری زن این دوره از جشنواره شدند و داوران جشنواره برای رتبه نخست این بخش هیچ هنرمندی را معرفی نکردند.

در بخش‌های طراحی صحنه نیز «حمید حقی» از تکاب، طراحی نور «سریه نجفی» از تکاب به همراه «وحید خداپرست» از ارومیه، طراحی لباس «یوسفعلی دریادل» از شهرستان خوی و طراحی پوستر و بروشور «ابراهیم حصاری» از شهرستان نقده مورد تقدیر قرار گرفتند.

نخستین جشنواره استانی تئاتر «روشنا» با بازخوانی ۲۰ عنوان نمایشنامه از زمستان سال گذشته در ارومیه آغاز شد که در مرحله نهایی این جشنواره پنج عنوان نمایش به نام‌هایط «پل آهنی، روز نرگس، خر پشتی، خان و چند قدم با من بیا» جواز اجرا در شهرهای خوی، ماکو، ارومیه نقده و تکاب را در شهریور ماه سال جاری کسب کرده و بر روی صحنه اجرا رفتند.