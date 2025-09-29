به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی تهوری، مدیر سابق فرهنگسرای بزرگ شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مأموریت خود در این مجموعه فرهنگی از مهرماه ۱۴۰۳، اظهار داشت: با حکم موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، مسئولیت مدیریت فرهنگسرای بزرگ شهرکرد را بر عهده گرفتم. این مجموعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری، نقش محوری در برگزاری برنامه‌های ارگانی، خصوصی، دولتی و هنری ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر رویکرد بومی‌گرایانه در مدیریت این مجموعه افزود: از ابتدای فعالیت، تلاش کردیم تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری استان، ارتباط مؤثری با هنرمندان محلی در حوزه‌های تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و سایر شاخه‌های فرهنگی برقرار کنیم. هدف ما این بود که فرهنگ و هنر بومی در کنار برنامه‌های ملی و کنسرت‌های پاپ از استان‌های دیگر، جایگاه شایسته‌ای در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی داشته باشد.

تهوری ادامه داد: خوشبختانه با همراهی همکاران مجموعه فرهنگسرا که پیش از این نیز در این نهاد فعال بودند، توانستیم مسیر فعالیت‌ها را با انسجام و تعامل ادامه دهیم. ارتباط با گروه‌های تئاتری و موسیقی محلی استان به‌صورت جدی دنبال شد و بر اساس آمار موجود، تعداد قابل توجهی از کنسرت‌های محلی در این مدت برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگسرای بزرگ شهرکرد امروز به‌عنوان یک مرکز فرهنگی پویا، نه‌تنها میزبان برنامه‌های هنری متنوع است، بلکه بستری برای رشد و حمایت از استعدادهای بومی و تقویت هویت فرهنگی استان محسوب می‌شود.

اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در یک سال گذشته

مدیر سابق فرهنگسرای شهرکرد، با اشاره به فعالیت‌های گسترده این مجموعه در یک سال گذشته، از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و مشارکتی خبر داد و گفت: تلاش شد فرهنگسرا به فضایی برای حضور و تعامل همه اقشار جامعه با سلایق مختلف تبدیل شود.

تهوری با اشاره به برگزاری شش کنسرت محلی با حمایت مجموعه فرهنگسرا، افزود: ۱۵ کنسرت آموزشی نیز برای هنرجویان آموزشگاه‌های هنری استان برگزار شد تا فرصتی برای تجربه اجرا روی صحنه و تقویت انگیزه آنان فراهم شود.

وی از برگزاری حدود ۱۳۰ دوره آموزشی هنری در فرهنگسرا خبر داد و گفت: این دوره‌ها با مشارکت آموزشگاه‌های هنری استان برگزار شد و استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان صورت گرفت.

مدیر سابق فرهنگسرای شهرکرد با اشاره به فعالیت‌های نمایشگاهی مجموعه، اظهار کرد: چهار دوره نمایشگاه کتاب، نقاشی و هنرهای تجسمی در فرهنگسرا برگزار شد که در تعامل با نهادهای فرهنگی استان از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت فرهنگی شهرداری شهرکرد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

تهوری از برنامه «چراغ برون» به‌عنوان یکی از موفق‌ترین طرح‌های مشارکتی یاد کرد و گفت: این برنامه با محوریت فرهنگسرا و همکاری سه نهاد فرهنگی استان برگزار شد و توانست فضای شب عید را با شعر و هنر بومی زنده کند.

وی افزود: در هفته شهرکرد نیز با همکاری شهرداری، برنامه‌های متنوعی برگزار شد و در حوزه مناسبت‌های مذهبی نیز با همراهی هیئت رهروان شهدا و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، برنامه‌های اثرگذاری اجرا شد.

تهوری با اشاره به برگزاری حدود ۳۰ کنسرت در فرهنگسرا، گفت: این برنامه‌ها شامل کنسرت‌های پاپ و محلی بود که برخی در سالن کوچک مجموعه برگزار شد. آخرین کنسرت با اجرای جواد خاکسار حقانی و حمایت فرهنگسرا برگزار شد.

وی همچنین از اجرای ۷۰ برنامه مشارکتی با اداره ارشاد خبر داد و گفت: این برنامه‌ها شامل مراسم‌های ارگانی، معارفه مدیران، مناسبت‌های ملی و مذهبی و همکاری با نهادهایی چون استانداری، سپاه و نیروی انتظامی بود.

تهوری با اشاره به نمایشگاه هنرهای تجسمی برگزارشده در فرهنگسرا، اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۱۷۰ اثر هنری و بیش از سه هزار بازدیدکننده، یکی از رویدادهای بی‌سابقه در استان بود.

وی در پایان با اشاره به محدودیت‌های قراردادی و حقوقی مجموعه، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، به دلیل موانع حقوقی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت فراهم نشد؛ اما هدف اصلی ما تبدیل فرهنگسرا به پاتوقی برای فعالان فرهنگی و هنری استان بود.

تعامل مؤثر با رسانه‌ها و فضای مجازی؛ بستری برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی

مدیر سابق فرهنگسرای شهرکرد، با اشاره به نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، گفت: در یک سال گذشته تلاش شد تا با فعالان خبری، رسانه‌ای و مجازی استان تعامل مؤثری برقرار شود و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها به‌صورت منظم و هدفمند صورت گیرد.

تهوری با بیان اینکه ارتباط با صفحات مجازی استان نقش مهمی در معرفی رویدادهای فرهنگسرا داشت، افزود: فعالیت‌های مجموعه در فضای مجازی به‌صورت به‌موقع اطلاع‌رسانی شد و این امر موجب شد بسیاری از برنامه‌ها بازتاب مثبت و گسترده‌ای در سطح استان داشته باشند.

وی از همکاری مستمر با صدا و سیما، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهرکرد خبر داد و گفت: در حوزه تبلیغات محیطی، نصب بنرها و پوشش رسانه‌ای، تعامل خوبی با مجموعه‌های شهری برقرار شد که نقش مهمی در معرفی فعالیت‌های فرهنگسرا ایفا کرد.

مدیر سابق فرهنگسرای شهرکرد با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه فضای محیطی مجموعه، اظهار کرد: در تعامل با شهرداری، طرح‌هایی برای بهبود فضای سبز و ارتقای امکانات فرهنگسرا در دست بررسی بود که متأسفانه به دلیل پایان دوره مدیریتی، فرصت پیگیری و اجرای کامل این برنامه‌ها فراهم نشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما از این تعاملات، تبدیل فرهنگسرا به فضایی پویا و در دسترس برای همه اقشار جامعه بود؛ فضایی که بتواند هم‌زمان میزبان هنر، اندیشه و مشارکت مردمی باشد.