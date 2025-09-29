هنرمندان سیستان و بلوچستان؛ پل ارتباط نسل جوان با دفاع مقدس

خبرگزاری مهر -گروه استان ها، فاطمه گلوی: هنر و هنرمندان استان سیستان و بلوچستان نقش بسیار مهمی در شناساندن و تبیین مفاهیم دفاع مقدس به مردم این منطقه دارند. این استان با ویژگیهای فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی خاص خود، همواره در معرض نگاههای متفاوت و گاه نادرستی از سوی رسانهها و سایر نهادها قرار داشته است. هنرمندان سیستان و بلوچستان با آثار خود، میتوانند این تصویر نادرست را اصلاح کنند و تصویری حقیقی از دوران دفاع مقدس ارائه دهند.
هنر ابزاری برای روایت دفاع مقدس است
دفاع مقدس یکی از بخشهای مهم تاریخ معاصر ایران است، هنرمندان این استان با استفاده از ابزار هنر مانند فیلم، تئاتر، موسیقی و ادبیات، قادرند مفاهیم و پیامهای این دوران را به شیوهای ملموس و تأثیرگذار به مردم منتقل کنند. از طریق این آثار، نسل جدید که شاید هیچ تجربهای از جنگ نداشته باشند، میتوانند با جانفشانیها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس آشنا شوند.
هنرمندان سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط خاص این استان، میتوانند از زاویههای بومی و محلی به موضوعات دفاع مقدس پرداخته و روایتهایی متفاوت و متنوع ارائه دهند. این امر میتواند به تقویت هویت فرهنگی و تاریخی مردم استان کمک کند و موجب حفظ یاد و خاطره شهدا و ایثارگران در میان نسلهای آینده شود.
هنرمندان فارس و بلوچ سیستان و بلوچستان؛ روایتگران دوران جنگ تحمیلی
جانباز ۸ سال دفاع مقدس، هنرمند و گرافیست کار سیستان و بلوچستان، با یادآوری روزهای حضور در جبهههای جنگ تحمیلی، به تجربیات خود در زمینه طراحی و تبلیغات در دوران دفاع مقدس اشاره میکند.
سعید محمد شه بخش که از سالها قبل به نقاشی و طراحی علاقهمند بود، در سالهای اولیه جنگ به جبهه اعزام شد و در کنار رزمندگان به فعالیتهای هنری پرداخت.
وی گفت: در دوران دفاع مقدس، هنر برای ما در جبهه تنها یک ابزار برای تبلیغات نبود، بلکه وسیلهای بود برای یادآوری فداکاریها و ارادت به شهدای عزیز. در جبهه، ما به عنوان اعضای جهاد سازندگی، طراحی تابلوها و پلاکاردهای بزرگ را برای تشویق روحیه رزمندگان و یادبود شهدا انجام میدادیم. از طراحی تصاویر شهدا گرفته تا ساخت بیلبوردهایی برای معرفی حملات و موفقیتهای گروههای مختلف، این کارها بخشی از وظایف ما بود.
خاطره جالب هنرمند اهل سنت که هم عکس شهدا را می کشید و هم تخریبچی میدان مین بود
جانباز دفاع مقدس ادامه داد: در ابتدا، به عنوان یک هنرمند در کمیته تبلیغات جهاد سازندگی مشغول به کار شدم. کارهای تبلیغاتی برای جبهه و رزمندگان به طور مستمر در حال انجام بود. ما باید در زمانی کوتاه، بیلبوردهای بزرگی طراحی میکردیم که اغلب در طول جنگ به صورت دستی انجام میشد. حتی در بسیاری از مواقع از رنگهای صنعتی برای ساخت این آثار استفاده میکردیم. این کارها نیازمند دقت و زمان زیادی بود، اما در جبهه زمان هیچگاه اهمیت نداشت. باید سریع و دقیق کار میکردیم تا تبلیغات به موقع به دست جبهه میرسید.
شه بخش با اشاره به سختیهای جبهه، خاطرنشان کرد: علاوه بر وظیفه مین تخریب که بر عهده داشتم، همیشه به عنوان یک هنرمند، طراحی چهره رزمندگان و شهدا با کمترین امکانات مثل خودکار و برگههای ساده، برای من یک اولویت بود. حتی در سنگرها، وقتی که رزمندگان برای استراحت به آنجا میآمدند، من شروع به طراحی چهرههایشان میکردم. این کار برای من نه تنها یک تکلیف هنری، بلکه یک راه برای پیوند بیشتر با رزمندگان بود.
هنر نقش مهمی در انتقال ارزش های دفاع مقدس دارد
وی با خاطراتی پر از معنویت و تلاش در عرصه هنرهای تجسمی دفاع مقدس، معتقد است که هنر میتواند نقش بسیار بزرگی در حفظ یاد و خاطره ایثارگران ایفا کند و گفت: در آن زمان، هیچ چیز مهمتر از انجام وظیفه نبود، اما در کنار آن، هنر به ما این امکان را میداد که احساسات و ایمانمان را در قالب آثار هنری بیان کنیم. امروز هم که به گذشته نگاه میکنم، میبینم که این آثار نه تنها یاد شهدای عزیز را زنده نگه داشت، بلکه به نسلهای بعدی نیز این پیام را منتقل کرد که ایثار و فداکاری همچنان باید در دلهایمان باقی بماند.
این هنرمند بلوچ در نهایت، تأکید کرد: هنر نه تنها در زمان جنگ بلکه در تمامی دورانها میتواند نقش مهمی در انتقال ارزشها و فرهنگ ایثار ایفا کند. امروز، این آثار هنری، نه تنها در جبههها بلکه در دل تاریخ ما ثبت شدهاند.
تولید فیلم ۱۰۰ ثانیه ای با موضوع جنگ ۱۲ روزه در سیستان و بلوچستان
کارگردان سینما سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: من همیشه به حوزه دفاع مقدس علاقه زیادی داشتم و چندین فیلمنامه در این زمینه نوشتهام، اما متأسفانه به دلیل مشکلات تولید، هیچکدام از این آثار تاکنون به مرحله ساخت نرسیدهاند.
قاسم خسروی بیان کرد: در حال حاضر مشغول پیشتولید یک فیلم کوتاه صد ثانیهای درباره جنگ دوازدهروزهای هستیم که در این جنگ تعدادی از نیروهای ایرانی با دشمن مواجه شدند. این پروژه جزو کارهایی است که تمرکز ویژهای روی آن دارم و به دلیل اهمیت موضوع، امیدوارم در آینده نزدیک به سرانجام برسد.
وی افزود: فیلمنامهای در مورد شهید میرحسینی نوشتهام که اکنون در مرحله سیناپس است. برای تولید این پروژه هم نیاز به اسپانسر و حمایت مالی داریم، چرا که بدون پشتوانه مالی، تولید چنین آثاری با چالشهای بزرگی روبهرو میشود. در واقع، بسیاری از پروژههای دفاع مقدس در مرحله سیناپس باقی میمانند و تا زمانی که اسپانسرها وارد عمل نشوند، تولید این آثار به تعویق میافتد.
آثار سینمایی علاوه بر حفظ تاریخ باعث آگاهی نسل جوان از فداکاری های ایام دفاع مقدس می شود
کارگردان سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی دیگر در تولید آثار دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان، نبود تیمهای حرفهای سینمایی است. در استان ما، تیمهایی که در حوزه سینما تخصص دارند بسیار محدود هستند و بسیاری از پروژهها باید با نیروهای از سایر مناطق کشور تولید شوند. این موضوع باعث میشود که تولیدات سینمایی در استان ما بهطور عمده در سطح آماتور باقی بماند و در نهایت کیفیت لازم را نداشته باشد.
وی ادامه داد: با این حال، همچنان امیدواریم که با توجه به ضرورت روایت جنگ و دفاع مقدس در سینما، این خلأ پر شود و پروژههای بیشتری در این حوزه به تولید برسد. تولید آثار سینمایی در این زمینه، علاوه بر اینکه به حفظ و تبیین تاریخ کمک میکند، باعث آگاهی و درک بیشتر نسل جدید از ایثار و فداکاریهای دوران دفاع مقدس خواهد شد.
خسروی در نهایت هدف خود را اینگونه بیان کرد: هدف من این است که در آینده پروژههایی در این حوزه تولید کنم که هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم سینمایی، در سطح بالایی قرار بگیرند و بتوانند توجه مخاطب را جلب کنند.
هنر، پلی میان گذشته و آینده در روایت دفاع مقدس
هنرمندان استان سیستان و بلوچستان میتوانند با ایجاد ارتباط مؤثر بین دفاع مقدس و مردم این استان، نقش بسزایی در حفظ و گسترش ارزشهای این دوران ایفا کنند. آنها از طریق آثار هنری خود قادرند نهتنها تاریخ را برای نسلهای جدید زنده کنند، بلکه با استفاده از روایتهای بومی و محلی، عمق بیشتری به مفاهیم ایثار و فداکاری بدهند.
این آثار میتوانند بهعنوان پل ارتباطی میان گذشته و حال عمل کرده و مردم این استان را به تاریخ پرافتخار خود پیوند دهند. علاوه بر این، تقویت این نوع آثار هنری میتواند به رشد و شکوفایی فرهنگ منطقه کمک کرده و باعث شود که نگاههای نادرست یا سطحی به استان سیستان و بلوچستان اصلاح شود.
توجه به این حوزه میتواند باعث شود که دفاع مقدس در ذهنها و دلها باقی بماند و برای نسلهای آینده حفظ شود.
