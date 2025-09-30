منش مردمی استاد فرشچیان باید الگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرشچیان شامگاه سه شنبه در چهلمین روز درگذشت چهره ماندگار هنری ایران استاد محمود فرشچیان افزود: قدردانی از مفاخر و چهره های تابناک جامعه در زمان حیات آنها ضروریست و استاد فرشچیان از معدود شخصیت های ماندگاری بود که همواره مورد تمجید گروه ها و اقشار مختلف مردمی بودند.

وی ادامه داد: تمجید از استاد فرشچیان در حالیست که در اعصار مختلف، همواره هنرمندان مختص یک طبقه و قشر خاص اجتماع بودند و هستند اما استاد فرشچیان یک استثناء هنری است که هم در زمان حیات و هم در زمان رحلتش شاهد این حجم معتنابه از قدردانی مردم کوچک و بزرگ و عوام و خواص هستیم.

بردارزاده استاد فرشچیان گفت: استاد فرشچیان آقا زیست و آقا از دنیا رفت و چه بهتر که از روش، منش و شخصیت او الگو بسازیم و نشان دهیم که می‌توان با مردم باشیم، با مردم بزییم و با مردم بمانیم.

وی با تشکر از قدردان بودن مردم از چهره های هنری خویش گفت: زیبایی انسانها در منش و رفتار آنها است و همواره باید زندگی را عریض تر کرد و از عمری که خداوند عنایت کرده برای همنوعان خود گام بلند برداشت.