فرشچیان یک اندیشه مصور بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی شامگاه سه‌شنبه در مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم استاد فرشچیان اظهار کرد: فرشچیان یک چهره جهانی است که در سراسر دنیا رسوخ کرده و هرگاه خواستیم ایران را بدون هنر به دنیا معرفی کنیم خوش ندرخشیدیم اما هر گاه با هنر آمدیم همه را مجذوب خویش کرده ایم.

وی، فرشچیان را یک اندیشه مصور خواند و افزود: هنر می‌تواند اثرات وسیعی در حوزه مختلفی داشته باشه بطوری که آثار هنری استاد فرشچیان تبلیغ گسترده ای در عرصه های مختلف فرهنگی و مذهب و هنری بر جای گذاشته است.

رئیس انجمن آثارو مفاخر فرهنگی کشور ادامه داد: در پس ظاهری هنری استاد فرشچیان آموخته ای از وحدت بین ادیان و ملت ها دیده می‌شود.