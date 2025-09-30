  1. استانها
  2. اصفهان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۱

فرشچیان یک اندیشه مصور بود

فرشچیان یک اندیشه مصور بود

اصفهان_رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور گفت: فرشچیان یک اندیشه مصور بود که در سراسر دنیا رسوخ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی شامگاه سه‌شنبه در مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم استاد فرشچیان اظهار کرد: فرشچیان یک چهره جهانی است که در سراسر دنیا رسوخ کرده و هرگاه خواستیم ایران را بدون هنر به دنیا معرفی کنیم خوش ندرخشیدیم اما هر گاه با هنر آمدیم همه را مجذوب خویش کرده ایم.

وی، فرشچیان را یک اندیشه مصور خواند و افزود: هنر می‌تواند اثرات وسیعی در حوزه مختلفی داشته باشه بطوری که آثار هنری استاد فرشچیان تبلیغ گسترده ای در عرصه های مختلف فرهنگی و مذهب و هنری بر جای گذاشته است.

رئیس انجمن آثارو مفاخر فرهنگی کشور ادامه داد: در پس ظاهری هنری استاد فرشچیان آموخته ای از وحدت بین ادیان و ملت ها دیده می‌شود.

کد خبر 6607532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها