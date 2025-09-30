به گزارش خبرنگار مهر، خانواده زنده یاد استاد محمود فرشچیان استاد بیبدیل نقاشی مینیاتور، با انتشار پیامی، از تمامی عزیزان و دوستداران این هنرمند بزرگ، به ویژه مسئولان و خدمتگزارانی که در این ایام همراه آنان بودند، صمیمانه سپاسگزاری کردند.
برادرزاده استاد فرشچیان در دیدار با استاندار اصفهان اظهار کرد: با قلبی پر از سپاس از همه عزیزانی که در این مسیر همراه ما بودند، آنچه در نهاد و دل همه این بزرگواران از استانداری تا سایر ارگانها جاری بود، انجام یک وظیفه صرف نبود، بلکه کاری از سر عشق و ارادت به مقام هنر و استاد بود و این همراهی، بزرگترین نشانه محبت و احترام جامعه فرهنگی و هنری ایران به این استاد یگانه بود.
برادرزاده استاد فرشچیان در ادامه با اشاره به سبک منحصربهفرد زندگی و هنر استاد فرشچیان، تأکید کرد: همانگونه که هر اثر استاد در جهان، بینظیر و یگانه بود، شیوه وداع و به خاک سپاری ایشان نیز، برگرفته از دلبستگیهای خود استاد بود تا وداعی در خور شأن این هنرمند جهانی باشد.
وی افزود: استاد فرشچیان همواره استانداردهای هنری و زیباییشناسی خود را داشت و این آخرین سفر زمینی ایشان نیز با همان سلیقه منحصربهفرد به شکلی بینظیر و به یادماندنی آراسته شد.
همسر استاد فرشچیان نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با استاندار اصفهان از ایشان درخواست کرد که از طرح مقبره خود استاد فرشچیان برای یادبود ایشان استفاده شود.
وی افزود: این طرح یک طراحی زیبای خاص خود را دارد و یک اثر ماندگاری در اصفهان خواهد بود.
