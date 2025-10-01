دریافت 7 MB کد خبر 6608504 https://mehrnews.com/x39bqs ۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶ کد خبر 6608504 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶ چرا رودخانه لیتانی برای رژیم صهیونیستی اهمیت دارد؟ حسین پاک تحلیلگر مسائل منطقه در لبنان گفت: رودخانه لیتانی محل مناقشه اصلی جنگهای لبنان و رژیم صهیونیستی بوده است. کپی شد مطالب مرتبط موجودیت اسرائیل مشروعیت ندارد؛ جریان چپ حامی فلسطین شده است روایتی داستانی از تقابل کودکان فلسطینی و اسرائیلی سکوت شورای امنیت در قبال جنایات صهیونیستها برچسبها رژیم صهیونیستی لبنان جنگ 33 روزه
