موجودیت اسرائیل مشروعیت ندارد؛ جریان چپ حامی فلسطین شده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روز چهارشنبه همزمان با نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب الله لبنان، نشست تخصصی «نقش رسانه های حامی مقاومت در روایت مظلومیت و ایستادگی مردم غزه» در سالن جلسات خبرگزاری قدس برگزار شد. در این نشست «عبدالرحمن راجح» مسئول انجمن یمنی های ایران و «مجتبی سلطانی» استاد دانشگاه و اصحاب رسانه حضور داشتند.

لایه های کمتر گفته شده مقاومت تبیین شود

سلطانی در ابتدای نشست مذکور گفت: حیات رسانه مشروط به این است که با توجه به شدت تحولات و سرعت آنها بتواند با مخاطبانش بهترین ارتباط را داشته باشد؛ در واقع باید از وقایع یک گام جلوتر باشد. رسانه ها در صورت پرداختن به مسائل تبلیغاتی و تلاش برای القای مطالب با دست‌کم گرفتن مخاطبان، دچار اشتباه بزرگی می شوند. رسانه ها باید همواره جذابیت، سخن نو و منظر نو را در نظر داشته باشند؛ مقاومت یک مساله مکرر است اما باید به لایه های کمتر گفته شده آن بیشتر پرداخته شود.

وی با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی و وقایع بعدی آن را باید با بیان تبیینی و توصیفی واکاوی کنیم، افزود: مخاطب با نگاه های مختلفی از رسانه های مختلف مواجه است، به همین دلیل رسانه نباید آنچه را مدنظر دارد به مخاطب القا کند بلکه باید با تبیین و توصیف فعالیت خودش را انجام بدهد. به عنوان مثال این مساله کلیشه ای که عملیات طوفان الاقصی را یک نبرد میان یک گروه مقاومتی و یک دولت اشغالگر می داند، اشتباه است، چون نه مقاومت تنها به عنوان یک گروه مقاومتی صرف مطرح است و نه رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت اشغالگر صرف. ما در تاریخ معاصر هیچ جریان و گروهی را همچون گروه مقاومت فلسطین نداریم که این گونه در محاصره و فشارهای شدید قرار داشته باشد، به همین دلیل معادله ای که شکل می گیرد یک معادله جدید است و با شرایطی که گروه‌های مقاومتی در گذشته داشته اند کاملاً شرایط متفاوت است.

به گفته این استاد دانشگاه، طوفان الاقصی یک حرکتی از سوی گروه های مقاومت برای اسیرگیری و زدن ضربات نظامی به رژیم صهیونیستی بود که به طور معمول باید با یک توافق در زمینه تبادل اسرا همراه می شد اما در پاسخ به این عملیات تشکیلات نظامی ناتو به میدان آمد و در کنار رژیم صهیونیستی در نبردی نابرابر وارد عرصه تقابل با گروه های مقاومت فلسطین شد.

سلطانی ادامه داد: در این شرایط اگربخواهیم توان نظامی مقاومت را با توان نظامی رژیم صهیونیستی و همپیمانانش مقایسه کنیم، باید تاکید کنیم که مقاومت واقعاً با دستان خالی در برابر تسلیحات جنگی پیشرفته رژیم صهیونیستی صف آرایی کرده است. حتی شرایط محاصره اعمال شده بر غزه و فشارهای شدید بر آنها نیز طی دو سال اخیر بی سابقه بوده است که در هیچ متر و معیاری در مقایسه با وقایع تاریخی گذشته نمی گنجد.

وی مطرح کرد: در جریان عملیات طوفان الاقصی منطق مقاومت را که از ابتدای جنگ وجود داشته است کمتر تبیین کرده ایم، مساله ای که ماه‌های اخیر باعث تظاهرات و همبستگی گسترده با فلسطینیان شده است موضوع مظلومیت فلسطینیان بوده است؛ بسیاری از چهره های روشنفکر غربی این مساله را مطرح می کنند که موجودیت اسرائیل مشروعیت ندارد و ما این را در اظهارات نوام چامسکی مشاهده کردیم. وی در جایی در جمعی دانشگاهی گفته است «ایران نگفته است که اسرائیل را از بین خواهند برد، بلکه گفته اند که در یک بازه زمانی اسرائیل از بین خواهد رفت و این مساله ای است که من هم به شخصه به آن اعتقاد دارم!»

سلطانی اضافه کرد: ما در این مساله پیشینه ای طولانی داریم و ریشه و عمق این اندیشه ها را می توانیم در سخنان امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مشاهده کنیم. در اینجا ما نباید حتی یک قدم عقب بنشینیم و دچار خودسانسوری شویم و باید با صراحت کامل بگوییم که خواهان نابودی و از بین رفتن رژیم صهیونیستی هستیم. موضوع فلسطین و مظلومیت غزه در جهان غرب به حدی گسترش پیدا کرده است جریان چپ در کشورهای غربی که حتی شاید اعتقادات دینی هم نداشته باشند، آمده اند و حامی فلسطین شده اند.

سید حسن نصرالله، شهید فلسطین است

راجح یکی دیگر از سخنرانان نشست تخصصی «نقش رسانه های حامی مقاومت در روایت مظلومیت و ایستادگی مردم غزه» گفت: سید حسن نصرالله تاثیر بسیار زیادی بر جهان اسلام و جهان عرب به ویژه یمن داشته است. سید حسن نصرالله نقش بسیار مهمی در احیای مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی ایفا کرد و بسیاری از تفکرات مبارزاتی در جهان اسلام نشات گرفته از اندیشه های ایشان بود.

وی افزود: زمانی که ائتلاف جهانی علیه یمن در زمینه محاصره و جنگ علیه این کشور جریان داشت تنها صدایی که در جهان عرب به مردم یمن دلداری می داد و از آنها حمایت می کرد، سید حسن نصرالله بود.

مسئول انجمن یمنی های ایران اضافه کرد: دشمنان زمانی که متوجه نقش آفرینی مهم سید حسن نصرالله شدند با ابزارهای مختلف رسانه ای و فضاسازی خبری تلاش داشتند چهره ایشان در منطقه را مخدوش کنند. این جریان سازی علیه ایشان تا زمانی که وی را به شهادت رساندند ادامه داشت.

راجح در پایان سخنان خود تاکید کرد: سید حسن نصرالله شهید اسلام، شهید فلسطین و شهید انسانیت و غزه محسوب می شود و ایشان واقعاً برای شهادت لیاقت و شایستگی کامل را داشت. سید حسن نصرالله یک کوهی بود که مردم مظلوم مقاومت پشت وی در سپر حمایتی اش قرار می گرفتند. البته با شهادت سید حسن نصرالله مسیر حزب الله قطعاً متوقف نخواهد شد و تا زمانی که ظلم هست مقاومت هم وجود خواهد داشت.

وی افزود: من معتقدم که سید حسن نصرالله واقعاً مظلوم است و ما حتی در کشورهای اسلامی و عربی نتوانستیم جلوه های مخلف فعالیت و اقدامات بزرگ سید حسن نصرالله را تبیین کنیم.