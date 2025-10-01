به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهر جدید عالیشهر در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر در روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه، معاونان وزارتخانه یک روز قبل در شهرستان‌های مختلف حضور یافته و از پروژه‌ها بازدید کردند تا جمع‌بندی‌های لازم برای طرح در حضور وزیر و نشست شورای برنامه‌ریزی استان انجام شود.

وی افزود: در جریان بازدید از شهر جدید عالیشهر به همراه اعضای هیئت‌مدیره شرکت عمران، ابتدا مسائل عمومی شهر و سپس پروژه‌های نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت؛ هم‌اکنون حدود یک‌هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب این طرح در عالیشهر در حال ساخت است که بخشی از آنها توسط بنیاد مسکن و بخشی توسط انبوه‌سازان در حال اجراست.

ملکی ادامه داد: بخش عمده‌ای از پروژه‌ها از نظر توان اجرایی و پیشرفت فیزیکی در وضعیت مطلوبی قرار دارند، اما مشکل اصلی عدم واریز سهم آورده توسط برخی متقاضیان است؛ واحدها صرفاً از طریق آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تأمین مالی می‌شوند و هرجا متقاضی پای کار بوده، پروژه‌ها پیشرفت مناسبی داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای مسکن، متقاضیانی که سهم آورده خود را پرداخت نکرده‌اند جابه‌جا خواهند شد تا واحدهای در حال تکمیل به متقاضیان فعال تخصیص یابد و روند تحویل واحدها سرعت گیرد.

وی در خصوص آماده‌سازی پروژه‌ها گفت: در بسیاری از سایت‌های نهضت ملی مسکن، آماده‌سازی انجام شده یا در حال انجام است و خوشبختانه با استفاده از ظرفیت بند «پ» تبصره ۱۰ قانون بودجه، اعتبارات لازم برای پیمانکاران تأمین شده است.

ملکی همچنین با اشاره به طرح جوانی جمعیت در عالیشهر اظهار داشت: یک سایت در دو پروژه با برآورد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای آماده‌سازی در نظر گرفته شده است؛ تاکنون قرارداد ۲۶۳ نفر تحویل شده و مابقی متقاضیان (۳۵۷ نفر پالایش‌شده) نیز در حال تکمیل فرآیند هستند؛ همکاران توانسته‌اند در بخش‌هایی که آماده‌سازی صددرصدی انجام شده، زمین‌ها را تحویل متقاضیان دهند.

وی اضافه کرد: علاوه بر عالیشهر، در شهر جدید چاه‌مبارک نیز جانمایی و آماده‌سازی سایت‌ها در دستور کار قرار گرفته و متقاضیان طرح جوانی جمعیت پس از تکمیل آماده‌سازی، زمین خود را تحویل می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور در ادامه مهم‌ترین چالش عالیشهر را موضوع فاضلاب دانست و گفت: مطالبه اصلی مردم این شهر تعیین تکلیف شبکه جمع‌آوری فاضلاب است که بعضاً شرایط زیست‌محیطی را در محلات دشوار کرده است.

وی افزود: در سنوات گذشته توافقی میان شرکت آب و فاضلاب و شرکت عمران انجام شد که براساس آن، آب و فاضلاب به‌عنوان متولی اصلی مطالعات و اجرا انتخاب و تأمین منابع مالی نیز توسط شرکت عمران انجام شود؛ این مطالعات اکنون به پایان رسیده و مقرر شده است با مشارکت دو دستگاه و بر اساس اصول فنی و اقتصادی، اجرای پروژه در فازهای مختلف آغاز شود.

ملکی ابراز امیدواری کرد: با همراهی استاندار بوشهر، سازمان برنامه و بودجه استان و شرکت آب و فاضلاب، موضوع جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب در عالیشهر به‌صورت مرحله‌ای اجرایی شود تا این مطالبه مهم زیست‌محیطی مردم برطرف شود.