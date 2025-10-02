به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح پنجشنبه در بازدید مدیرعامل عمران شهرهای جدید کشور از رح مسکن عالیشهر گزارشی جامع از روند اجرای واحدهای مسکونی و میزان پیشرفت فیزیکی ارائه کرد.

وی بیان کرد: حفظ کیفیت در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن همواره یکی از اولویت‌های بنیاد مسکن است و تلاش کرده‌ایم در کنار سرعت بخشی به روند ساخت، اصول فنی و مهندسی را با دقت رعایت کنیم تا واحدهایی ایمن، استاندارد و ماندگار در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید کشور با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از طرح‌های در حال ساخت در شهر عالیشهر شهرستان بوشهر بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور پس از بازدید میدانی، با ابراز رضایت از کیفیت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در عالیشهر، بر لزوم تداوم این روند و تسریع در تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: کیفیت مطلوب این واحدها نشان‌دهنده تلاش جدی بنیاد مسکن استان بوشهر و پیمانکاران است.