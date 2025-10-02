به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، عروس از راه رسید؛ «بیل را بکش: ماجرای خونین» ساخته کوئنتین تارانتینو که ترکیبی از «بیل را بکش ۱» و «بیل را بکش ۲» است، اولین اکران سراسری خود را در سینماها در ۵ دسامبر تجربه خواهد کرد. این اکران شامل نسخه‌های ۷۰ میلی‌متری و ۳۵ میلی‌متری خواهد بود و قرار است در تمام بازارهای اصلی نمایش داده شود.

تارانتینو در بیانیه‌ای در مورد این اکران نوشت: من «بیل را بکش» را به عنوان یک فیلم نوشتم و کارگردانی کردم و حالا بسیار خوشحالم که به طرفداران این فرصت را می‌دهم که آن را به عنوان یک فیلم ببینند. بهترین راه برای دیدن «بیل را بکش: ماجرای خونین» در سینما با کیفیت عالی ۷۰ میلی‌متری یا ۳۵ میلی‌متری است. دل و روده و خون و خونریزی روی پرده بزرگ با تمام شکوهش!

«ماجرای خونین» پایان نفس‌گیر «بیل را بکش جلد ۱» و خلاصه آغازین «بیل را بکش جلد ۲» را حذف کرده و این ۲ را در قالب یک داستان منسجم واحد تدوین کرده است. این نسخه همچنین شامل یک سکانس انیمیشن ۷ و نیم دقیقه‌ای است که قبلاً دیده نشده است.

فیلم «بیل را بکش» ابتدا به عنوان یک فیلم بلند در نظر گرفته و فیلمبرداری شد، اما در طول فرآیند تدوین به ۲ قسمت تقسیم شد تا با زمان بیش از ۴ ساعت آن هماهنگ شود. این قسمت‌ها با ۶ ماه فاصله، در اکتبر ۲۰۰۳ و آوریل ۲۰۰۴ اکران شدند. این ۲ قسمت که تارانتینو آنها را چهارمین فیلم بلند خود می‌دانست، در گیشه موفق بودند و روی هم رفته بیش از ۳۳۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروختند.

تارانتینو فیلم «تمام ماجرای خونین» را در جشنواره فیلم کن سال ۲۰۰۶ و خارج از مسابقه به نمایش گذاشت. سال ۲۰۰۸ او برای اولین بار برنامه‌هایی برای اکران «تمام ماجرای خونین» به عنوان یک فیلم واحد مطرح کرد و در نهایت با تدوین مجدد، فرم مورد نظر کارگردان سال ۲۰۱۱ در سینمای نیو بورلی، متعلق به خود وی، در لس‌آنجلس به نمایش درآمد.

این فیلم تابستان امسال در قالب همان نسخه شخصی او از جشنواره کن با زیرنویس فرانسوی، یک نمایش محدود در سینما ویستا لس‌آنجلس، که متعلق به خود کارگردان است، داشت. در این نمایش یک وقفه کوتاه بین قسمت اول و دوم در نظر گرفته شده بود.

شرکت لاینزگیت که حقوق توزیع چندین فیلم تارانتینو، از جمله «سگ‌های انباری»، «جکی براون»، «لعنتی‌های بی‌آبرو»، «جانگوی آزاد شده»، «هشت نفرت‌انگیز» و «ضد مرگ» را دارد، این فیلم را راهی سینماها می‌کند.