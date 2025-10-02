به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض‌آثار با اشاره به اینکه امروز ۳۵ درصد از خدمات بانک بر اساس فرایندهای جدید ارائه می‌شود ادامه داد: اگر چهار سال پیش سهم ما از تامین مالی تنها ۶ درصد بود، اکنون این رقم به ۱۱.۵ درصد رسیده است.

مدیرعامل بانک تجارت افزود: این رشد حدوداً دو برابری، مرهون تعامل و همراهی اصناف است که با پذیرش تغییرات و رویکردهای نو، بستر تحول در بانکداری کشور را فراهم کردند. شما با جسارت خود، مسیر سخت و دشوار تحول بانکی را هموار کردید.

اخلاقی در ادامه از رونمایی محصول جدید بانک تجارت خبر داد و گفت: با فعال شدن این محصول، امکان توسعه فروش و افزایش سطح رفاه عمومی را برای کسبه و فروشندگان خرد فراهم می‌کند.

وی با قدردانی از همراهی اصناف و فعالان اقتصادی یادآور شد: شروع این اقدامات ارزشمند، موجب تقویت روحیه در مجموعه بانک و اصناف شد و همین روحیه ما را برای ادامه مسیر با قدرت بیشتر آماده کرده است.

مدیرعامل بانک تجارت خطاب به میهمانان این همایش گفت: از شما سپاسگزارم که طی دو سال گذشته، تغییر فرایندها و شیوه‌های تامین مالی را پذیرفتید و با بانک تجارت همراه شدید. امروز نتیجه این همکاری، تغییر بنیادین در نحوه ارائه خدمات بانکی است.

اخلاقی با تاکید بر آینده روشن این مسیر تصریح کرد: این نوید را می‌دهم که در نیمه دوم سال‌جاری، فرایند ارائه خدمات شتاب بیشتری بگیرد. در آینده نزدیک می‌توانیم بخش بیشتری از نیازهای اصناف و شرکای تجاری را برطرف کنیم و با ارائه سرویس‌های نوین، خدمت‌رسانی گسترده‌تری داشته باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: بانک تجارت با تکیه بر نوآوری، فناوری و حمایت از اصناف، می‌کوشد خدماتی در شأن مردم و فعالان اقتصادی کشور ارائه دهد. ما معتقدیم بانک باید نه صرفاً به‌عنوان یک نهاد مالی، بلکه به‌عنوان شریک تجاری مطمئن در کنار اصناف و بنگاه‌ها ایفای نقش کند.