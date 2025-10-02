  1. استانها
آیت الله عابدی:معرفت و علم حضرت معصومه از هر معجزه‌ای بالاتر است

بندرعباس- استاد حوزه و دانشگاه به معجزات و برکات اهل بیت علیهم‌السلام و به‌ویژه حضرت معصومه اشاره کرد و بیان کرد: معرفت و علم حضرت از هر معجزه‌ای بالاتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد عابدی پنج شنبه شب در همایش کریمه اهل بیت با اشاره به اهمیت بزرگداشت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، از جایگاه ویژه استان هرمزگان در حفظ و ترویج سنت‌های حسینی و اهل بیت سخن گفت و نقش موثر این استان در حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی را برجسته کرد.

آیت‌الله عابدی با تاکید بر اهمیت گرامیداشت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، اظهار کرد: استان هرمزگان افتخار دارد که سنت حسنیه تجلیل از حضرت معصومه در آن ثبت شده و این نشان‌دهنده تلاش مستمر این استان برای حفظ و اشاعه فرهنگ اهل بیت است.

وی افزود: در آینده، برگزاری مراسمات بزرگداشت این بانوی بزرگوار در سراسر کشور رایج خواهد شد، اما هرمزگان پیشگام این مسیر است.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین به تلاش‌های فرهنگی برای معرفی حضرت امام سجاد علیه‌السلام و صحیفه سجادیه در این استان اشاره کرد.

عظمت حضرت معصومه و جایگاه زنان در دین اسلام

وی در ادامه به اهمیت زنان بزرگ تاریخ اسلام اشاره کرد و افزود: خداوند در قرآن کریم چهار زن برتر را معرفی کرده است که حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها نیز در میان آنها جای دارد. این جایگاه ویژه، نشان از فضیلت و مقام والای ایشان دارد که در طول تاریخ، عزت و احترام بسیاری برای ایشان قائل بوده‌اند.

روایت تاریخی از سختی‌ها و محافظت از حرم حضرت معصومه

آیت‌الله عابدی با بیان روایتی از وضعیت حرم حضرت معصومه در گذشته، از تخریب‌ها و تلاش‌های دشمنان برای از بین بردن یاد ایشان گفت و تاکید کرد: ارادت مردم به حضرت معصومه چنان بود که حتی ماشین‌ها از روی قبر ایشان عبور نمی‌کردند و مسیرهای دورزن ایجاد می‌شد تا احترام به این حرم حفظ شود.

وی همچنین به معجزات و برکات اهل بیت علیهم‌السلام و به‌ویژه حضرت معصومه اشاره کرد و بیان کرد: معرفت و علم حضرت از هر معجزه‌ای بالاتر است.

استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: زیارت و توسل به این بزرگان، موجب رشد معنوی و درک بهتر دین می‌شود.

نقش شیعیان و سادات در حفظ فرهنگ اهل بیت

آیت‌الله عابدی خاطرنشان کرد: پس از ورود حضرت معصومه به ایران، جمعیت بزرگی از سادات و شیعیان در ایران سرازیر شدند و با حضور خود، فرهنگ شیعی را در این سرزمین تثبیت کردند.

وی همچنین به همکاری شیعیان و زرتشتیان در دفاع از یکدیگر اشاره کرد که نشان‌دهنده همزیستی و احترام متقابل اقوام مختلف است.

وی بیان کرد: هیچ امام و مرجعی به اندازه حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها مورد احترام و توجه نبوده و بسیاری از بزرگان و مراجع تقلید در اطراف حرم مطهر ایشان دفن شده‌اند که این نشان از احترام عمیق و جایگاه علمی و معنوی حضرت معصومه در میان علما دارد.

