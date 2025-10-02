به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد عابدی پنج شنبه شب در همایش کریمه اهل بیت با اشاره به اهمیت بزرگداشت حضرت معصومه سلاماللهعلیها، از جایگاه ویژه استان هرمزگان در حفظ و ترویج سنتهای حسینی و اهل بیت سخن گفت و نقش موثر این استان در حفظ ارزشهای فرهنگی و دینی را برجسته کرد.
آیتالله عابدی با تاکید بر اهمیت گرامیداشت حضرت معصومه سلاماللهعلیها، اظهار کرد: استان هرمزگان افتخار دارد که سنت حسنیه تجلیل از حضرت معصومه در آن ثبت شده و این نشاندهنده تلاش مستمر این استان برای حفظ و اشاعه فرهنگ اهل بیت است.
وی افزود: در آینده، برگزاری مراسمات بزرگداشت این بانوی بزرگوار در سراسر کشور رایج خواهد شد، اما هرمزگان پیشگام این مسیر است.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین به تلاشهای فرهنگی برای معرفی حضرت امام سجاد علیهالسلام و صحیفه سجادیه در این استان اشاره کرد.
عظمت حضرت معصومه و جایگاه زنان در دین اسلام
وی در ادامه به اهمیت زنان بزرگ تاریخ اسلام اشاره کرد و افزود: خداوند در قرآن کریم چهار زن برتر را معرفی کرده است که حضرت معصومه سلاماللهعلیها نیز در میان آنها جای دارد. این جایگاه ویژه، نشان از فضیلت و مقام والای ایشان دارد که در طول تاریخ، عزت و احترام بسیاری برای ایشان قائل بودهاند.
روایت تاریخی از سختیها و محافظت از حرم حضرت معصومه
آیتالله عابدی با بیان روایتی از وضعیت حرم حضرت معصومه در گذشته، از تخریبها و تلاشهای دشمنان برای از بین بردن یاد ایشان گفت و تاکید کرد: ارادت مردم به حضرت معصومه چنان بود که حتی ماشینها از روی قبر ایشان عبور نمیکردند و مسیرهای دورزن ایجاد میشد تا احترام به این حرم حفظ شود.
وی همچنین به معجزات و برکات اهل بیت علیهمالسلام و بهویژه حضرت معصومه اشاره کرد و بیان کرد: معرفت و علم حضرت از هر معجزهای بالاتر است.
استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: زیارت و توسل به این بزرگان، موجب رشد معنوی و درک بهتر دین میشود.
نقش شیعیان و سادات در حفظ فرهنگ اهل بیت
آیتالله عابدی خاطرنشان کرد: پس از ورود حضرت معصومه به ایران، جمعیت بزرگی از سادات و شیعیان در ایران سرازیر شدند و با حضور خود، فرهنگ شیعی را در این سرزمین تثبیت کردند.
وی همچنین به همکاری شیعیان و زرتشتیان در دفاع از یکدیگر اشاره کرد که نشاندهنده همزیستی و احترام متقابل اقوام مختلف است.
وی بیان کرد: هیچ امام و مرجعی به اندازه حضرت معصومه سلاماللهعلیها مورد احترام و توجه نبوده و بسیاری از بزرگان و مراجع تقلید در اطراف حرم مطهر ایشان دفن شدهاند که این نشان از احترام عمیق و جایگاه علمی و معنوی حضرت معصومه در میان علما دارد.
