سیزدهمین دوره همایش کریمه اهل بیت علیهم السلام در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش معنوی و فرهنگی «کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س)» شامگاه پنجشنبه با حضور آیتالله محمد عبادیزاده نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان و امامجمعه بندرعباس، آیتالله احمد عابدی استاد برجسته حوزه و دانشگاه، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی،آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری و جمعی از علاقمندان به اهلبیت(ع) در بندرعباس برگزار شد.
این همایش با هدف تبیین مقام و منزلت حضرت فاطمه معصومه(س) و نقش ایشان در ترویج معارف اهلبیت(ع) در جامعه، در فضایی معنوی و با استقبال پرشور مردم برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، پیام آیتالله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) قرائت شد که در آن ضمن گرامیداشت مقام کریمه اهلبیت(س)، بر لزوم الگوگیری از سیره علمی، معرفتی و اجتماعی این بانوی بزرگوار تأکید شده بود.
احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: ۱۳ سال برگزاری پیاپی همایش حضرت فاطمه معصومه (س) در هرمزگان، جلوهای روشن از ایمان، محبت و پایبندی مردم این استان به فرهنگ اهلبیت است.
مرادی با تقدیر از همراهی روحانیون و شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی استان در برپایی این همایش گفت: حضور چهرههای برجستهای همچون نماینده ولی فقیه در استان، علمای دینی و بزرگان فرهنگی، این محفل معنوی را پربارتر کرده است.
آیتالله احمد عابدی نیز در همایش کریمه اهل بیت با اشاره به اهمیت بزرگداشت حضرت معصومه سلاماللهعلیها، از جایگاه ویژه استان هرمزگان در حفظ و ترویج سنتهای حسینی و اهل بیت سخن گفت و نقش موثر این استان در حفظ ارزشهای فرهنگی و دینی را برجسته کرد.
آیتالله عابدی با تاکید بر اهمیت گرامیداشت حضرت معصومه سلاماللهعلیها، اظهار کرد: استان هرمزگان افتخار دارد که سنت حسنیه تجلیل از حضرت معصومه در آن ثبت شده و این نشاندهنده تلاش مستمر این استان برای حفظ و اشاعه فرهنگ اهل بیت است.
آیتالله محمد عبادیزاده نیز در سخنرانی خود به مناسبت بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه (سلامالله علیها)، جایگاه این بانوی عظیمالشأن را در تاریخ اسلام بسیار والامقام خواند و تأکید کرد که حضرت معصومه (س) به عنوان مظهر علم، تقوا و شفاعت، نقشی بیبدیل در تداوم رسالت اهل بیت (ع) ایفا کردهاند.
وی افزود: حضرت معصومه (س) در سن کودکی به گونهای شگفتانگیز دارای علمی عمیق و دانش الهی بودند که این مسئله با پاسخ به سوالات سخت مردم قم در همان سن و سالهای کم ایشان کاملاً مشهود است.
نماینده ولیفقیه هرمزگان گفت: این علم و دانش را باید محصول تربیت در مکتب اهل بیت (ع) و همچنین عنایات خاص الهی دانست که مقام حضرت زهرا (س) و حضرت معصومه (س) را به عنوان دو ستون مهم امامت و ولایت تثبیت کرده است.
گفتنی است استان هرمزگان مفتخر است که این همایش را برای سیزدهمین سال پیاپی برگزار کند.
