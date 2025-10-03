جین فوندا و صدها چهره مشهور برای آزادی بیان در آمریکا برخاستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جان لجند، بن استیلر، ووپی گلدبرگ، بیلی آیلیش و اسپایک لی از جمله ۵۵۰ چهرهای هستند که به جین فوندا پیوستند تا با امضای نامهای در دفاع از آزادی بیان و ابراز عقیده، کمیتهای مربوط به دوران مککارتی را دوباره راهاندازی کنند.
روز چهارشنبه، بیش از ۵۵۰ چهره مشهور، گروهی را که ابتدا در دوران وحشت سرخ پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا سازماندهی شده بود، دوباره راهاندازی کردند: کمیته اصلاحیه اول قانون اساسی که هدف آنها ایستادگی برای چیزی است که آن را دفاع از حقوق اساسی ما مینامند.
در این نامه آمده است: دولت فدرال بار دیگر درگیر یک کمپین هماهنگ برای ساکت کردن منتقدان در دولت، رسانهها، قوه قضائیه، دانشگاهها و صنعت سرگرمی است.
این گروه را جین فوندا بازیگر و فعال اجتماعی رهبری میکند که پدرش، هنری فوندا بازیگر مشهور، یکی از اعضای اولیه اولین کمیته اصلاحیه قانون اساسی آمریکا بود و در دهه ۱۹۴۰ برای مخالفت با کمیته رسوای فعالیتهای ضدآمریکایی مجلس نمایندگان تأسیس شد. آن کمیته باحمایت دولت بسیاری از هنرمندان برتر را به کمونیست بودن یا هواداری از کمونیستها متهم کرد و آنها را از کار کردن بازداشت.
از دیگر اعضای کمیته تازه تشکیل شده میتوان به فیلمسازانی مانند اسپایک لی، بری جنکینز، جی.جی.آبرامز، پتی جنکینز، آرون سورکین و جاد آپاتو؛ کوینتا برانسون خالق برنامههای تلویزیونی، باربارا استرایسند، جان لجند، جنل مونی، گریسی آبرامز و بیلی آیلیش از دنیای موسیقی، تیفانی هدیش و نیکی گلیزر از میان کمدینها و همچنین بازیگرانی مانند مارک روفالو، آن هاتاوی، کری واشینگتن، پدرو پاسکال، ناتالی پورتمن، ویولا دیویس و بن استیلر اشاره کرد. یکی دیگر از امضاکنندگان، فران درشر بازیگر است که تا ماه پیش ریاست اتحادیه بازیگران آمریکا (SAG-AFTRA) را برعهده داشت.
در این نامه آمده است: این کمیته ابتدا در دوران مککارتی، دوران تاریکی که دولت فدرال شهروندان آمریکایی را به دلیل باورهای سیاسیشان سرکوب و آزار و اذیت میکرد، ایجاد شد. آنها مقامات منتخب، کارمندان دولت، دانشگاهیان و هنرمندان را هدف قرار دادند. آنها در لیست سیاه قرار گرفتند، آزار و اذیت شدند، وادار به سکوت و حتی زندانی شدند. دوران مککارتی زمانی پایان یافت که آمریکاییها از سراسر طیف سیاسی سرانجام گرد هم آمدند و برای اصول قانون اساسی در برابر نیروهای سرکوب ایستادند.»
این گروه که میگوید دفاع از آزادی بیان یک مسئله حزبی نیست، در ادامه نامه تاکید کرده است: این نیروها بازگشتهاند و حالا نوبت ماست که در دفاع از حقوق اساسی خود در کنار هم بایستیم.
فوندا در نامهای که از همکارانش برای پیوستن به گروه بازسازیشده دعوت کرده، نوشته است: من ۸۷ ساله هستم. جنگ، سرکوب، اعتراض و واکنشهای منفی را دیدهام. مورد تحسین قرار گرفتهام و به عنوان دشمن دولت معرفی شدهام. اما میتوانم این را به شما بگویم: این ترسناکترین لحظه زندگی من است. وقتی احساس ترس میکنم، به تاریخ نگاه میکنم. کاش یک کتاب راهنمای مخفی با تمام پاسخها وجود داشت اما هرگز چنین نبوده است. تنها چیزی که تا به حال - بارها و بارها - جواب داده، همبستگی است؛ پیوند با یکدیگر، یافتن شجاعت در تعداد زیادی که نمیتوان نادیده گرفت و ایستادن برای یکدیگر.
