به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اکران خصوصی مستند «فصل چیدن انگورها» به کارگردانی جواد توانا و تهیه‌کنندگی مهدی جلیلی روز جمعه ۱۱ مهر در سینما فرهنگ برگزار شد. در این مراسم افرادی همچون هادی حیدری، نصیر حیدریان، حامد شکیبانیا، نادره رضایی معاون سابق امور هنری وزارت ارشاد، حسن نمکدوست، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی و … حضور داشتند.

مهدی جلیلی در ابتدای این اکران بیان کرد: پنج سال پیش پس از درگذشت مادرم وقتی یادداشت «ما سه نفر را بودیم» را نوشتم. هادی حیدری یک نقاشی آماده کرد که در آن ۳ نفر (خانواده ما) حضور داشتند که هیچ عکس مشترک باهم نداشتند. سپس جواد توانا این ایده را مطرح کرد که شاید بتوان این حس سوگواری را تبدیل به فیلم کرد.

وی افزود: پس از آن یادداشت از پیام همکاران روزنامه‌نگار و هنرمندان دریافتم که خیلی از افراد این حس سوگواری را در درک کرده‌اند. رولان بارت در یادداشتی در فقدان مادرش نوشته بود که مادرم در گوشه خانه به من می‌گفت که نگران نباش من اینجا هستم. پس از آن شاهرخ مسکوب در فقدان مادرش از حسی حرف زد که مانند رولان بارت بود. حسی که من هم آن را درک کرده بودم.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: این فیلم با کمک جواد توانا شروع شد و امروز در پنجمین سال درگذشت عزیز، ما سعی کردیم درباره فقدان صحبت کنیم.

وی درباره جایگاه خانواده بیان کرد: خانواده برخلاف چیزی که سعی می‌شود جدیداً در سینما نشان دهند که پدرها و مادرها مهربان نیستند، هنوز نجات دهنده ترین چیز دنیا است.

این تهیه‌کننده گفت: این فیلم در رثای مرگ نیست بلکه برای ارزش دادن به زندگی است و توجه به چیزهایی که به صورت روزمره در کنار ما هستند. ادعا نداریم که این فیلم شاهکار است اما بهترین چیزی بود که ما می‌توانستیم درباره این موضوع بسازیم‌.

جلیلی در پایان این فیلم را به خانواده پدری و خانواده مادری‌اش تقدیم و از خاله‌اش تشکر و قدردانی کرد.

پس از صحبت‌های جلیلی مستند «فصل چیدن انگورها» اکران شد. این مستند ادای دینی به سوگ مادر است.