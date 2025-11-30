برگزاری یک کارگاه ویژه توسط بنیاد رودکی با حضور نصیر حیدریان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط روابط عمومی بنیاد رودکی، مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی، بهمنظور ارتقای توان تخصصی هنرجویان و فعالان عرصه موسیقی، کارگاه آموزشی «تبیین جایگاه رهبر ارکستر» را با تدریس نصیر حیدریان برگزار میکند.
این کارگاه که در ادامه برنامههای علمی و مهارتی بنیاد رودکی طراحی شده، با هدف ارائه تحلیلی روشن و کاربردی از نقش رهبر ارکستر در ساختار حرفهای موسیقی تدارک دیده شده و برای تمامی علاقهمندان در سنین و گرایشهای مختلف موسیقایی قابل استفاده است.
در این دوره، مسیر تبدیلشدن به یک رهبر ارکستر کارآزموده با رویکردی آموزشی چون ضرورت تحصیلات دانشگاهی و کسب تجربه در کنار رهبران برجسته تا آشنایی با نقش مهم کرپتیتور (آکوپانیست) و شیوههای کسب مهارتهای عملی زیر نظر رهبر ارکستر تشریح می شود.
در بخش دیگر این کارگاه، مفاهیم کلیدی همچون رابطه متقابل رهبر و اعضای ارکستر، روانشناسی تعامل با نوازندگان و تکنیکهای بنیادین تا پیشرفته رهبری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف اصلی این دوره که ساعت ۱۶ روز شنبه پانزدهم آذر ماه در تالار رودکی برگزار می شود، ارائه تصویری دقیق از وظایف، تواناییها و جایگاه رهبر ارکستر در سازوکار حرفهای موسیقی است.
