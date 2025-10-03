  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۷

نریمانی:ارزیابی خسارت‌های ساختمانی ناشی از زلزله در اردستان ادامه دارد

اردستان-مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان گفت: سه تیم کارشناسی در محلات شهر اردستان و روستاهای مختلف حضور داشته و طی بازدیدهای فنی نسبت به ارزیابی خسارات وارده اقدام کرده‌اند.

محمدعلی نریمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه تیم کارشناسی از ابتدای صبح امروز در محلات شهر اردستان و روستاهای امیران و کچورستاق و تلک آباد و گلستان شهید رجایی و کریم آباد و معین آباد و نیرآباد حضور داشته و طی بازدیدهای فنی نسبت به ارزیابی خسارات وارده اقدام کرده‌اند.

وی افزود: کارشناسی از واحدها نهایتا تا ۴۸ ساعت آینده به پایان می‌رسد، شهروندان ساکن روستاها در صورتی که واحد مسکونی ایشان بر اثر زلزله بامداد امروز دچار حادثه و خرابی شده ابتدا به دفتر دهیاری و شورای اسلامی اعلام تا دهیار و شوراها گزارش را به بنیاد مسکن نیز اعلام نمایند.

مدیر بنیاد مسکن اردستان خاطرنشان کرد: بعد از اعلام گزارش شوراهای روستا به بنیاد مسکن، بلافاصله تیم‌های کارشناسی جهت برنامه ریزی بهتر و ارزیابی سریع‌تر اقدام نمایند شهروندان ساکن در شهرها نیز به دفتر بنیادمسکن شهرستان مراجعه نمایند.

نریمانی تصریح کرد: لازم به ذکر است با توجه به اینکه خسارات وارده در سطح شهرستان احتمالا بصورت پراکنده وجود دارد، از شهروندان تقاضا داریم که با صبوری و سعه صدر همکاری لازم را با کارشناسان بنیاد مسکن داشته باشند.

