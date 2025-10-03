برگزاری اردوی مشترک استعدادهای برتر کاراته کهگیلویه و فارس در دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری هیئت های کاراته استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد و با حضور استعدادهای برتر کاراته از این دو استان، اردوی سه‌روزه تمرینی در دهدشت برگزار شد تا ورزشکاران نوجوان با آمادگی بیشتر راهی رقابت‌های ملی شوند.

رئیس هیأت کاراته کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر در در حاشیه برگزاری این اردو گفت: این اردوی تمرینی از چهارشنبه ۹ شهریور آغاز شده بود و عصر امروز پایان یافت.

قدرت‌الله عادلپور ادامه داد: کاراته‌کاها در این دوره تمرینی از تجربیات همدیگر و تجارب مربیان نهایت استفاده را داشتند.

وی بیان کرد: مربیان منتخب دو استان با طراحی تمرینات نوین به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ورزشکاران پرداختند و در روز آخر جلسه تمرینی به صورت رسمی کاراته کاها باهم رقابت کردند.

رئیس هیأت کاراته کهگیلویه برگزاری اردوی مشترک را فرصتی برای استعدادهای برتر کاراته دانست و افزود: این برنامه به جهت تقویت و بالا بردن نقاط قوت وایجاد انگیزه کاراته کاها برای شرکت در مسابقات قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر کشور تدارک دیده شد.

وی ابراز امیدواری کرد که زمینه لازم جهت کسب مدال‌های ارزشمند در این رقابت‌های مهم برای کاراته کاهای استان فراهم شود.

عادلیپور تاکید کرد: مسابقات قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر کاراته کشور در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهرماه در استان سیستان وبلوچستان برگزار خواهد شد.

عادلپور با اشاره به اینکه این مسابقات در رده نوجوانان در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود؛ تصریح کرد: پنج کاراته‌کا در بخش آقایان و چهار کاراته‌کا در بخش بانوان و در مجموع سه مربی از استان کهگیلویه وبویراحمد به این رویداد مهم اعزام می‌شوند.