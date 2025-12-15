درخشش بانوان کاراته کار کهگیلویه و بویراحمد با کسب ۱۹ مدال طلا در کشور

رحیم محمود زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر از کسب مدال‌های رنگارنگ توسط بانوان کاراته‌کار کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد و گفت: تیم کاراته بانوان استان در مسابقات قهرمانی کشور که آذرماه امسال با حضور ورزشکارانی از سراسر ایران در تهران برگزار شد، عملکردی خیره‌کننده و درخشان از خود به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به اینکه این تیم ۳۰ نفره از استان با شرکت در چهار سبک متفاوت شامل «فول کنتاکت، سمی کنتاکت، موزیکال فرم و کانتینیوس»، موفق به کسب مجموعاً ۴۰ مدال شدند، افزود: دستاورد این بانوان شامل «۱۹ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز» است که افتخاری بزرگ برای جامعه ورزش استان محسوب می‌شود.

موفقیت نتیجه تمرینات مستمر است

رئیس هیئت کاراته کهگیلویه و بویراحمد این دستاورد بزرگ را نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه و تمرینات مستمر ورزشکاران دانست و اظهار کرد: این موفقیت بزرگ، ثمره هماهنگی تیمی بالا و پشتکار فوق‌العاده ورزشکاران ما در میادین تمرینی است.

وی تاکید کرد: این دستاورد، گامی مهم در ارتقای سطح کاراته بانوان استان در سطح ملی است و امیدواریم این روند صعودی ادامه یابد.

محمود زاده همچنین از شهین جعفری، ندا محمدی و زهرا احمدی به عنوان نقش محوری در سازماندهی و آماده‌سازی تیم برای کسب این مدال‌های رنگارت قدردانی کرد.

وی با تشکر از عملکرد سه داور هم استانی مهین جعفری، زهره محمدی و نیلوفر تاجدینی در این مسابقات، اضافه کرد: امیدواریم با حمایت‌های بیشتر از ورزشکاران و مربیان، زمینه برای حضور قدرتمندتر در اردوهای ملی و کسب سهمیه‌های بین‌المللی فراهم شود.