معاون هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌: ۲۹۰ پروژه در دست اجرا داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر زارعی روز شنبه در مراسم افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع) خرم‌آباد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) از دوران دفاع مقدس تاکنون نقش بی‌بدیلی در توسعه و آبادانی کشور ایفا کرده است.

وی افزود: خدمات مهندسی قرارگاه در دوران دفاع مقدس، تلاش‌های سازندگی پس از جنگ، اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و اقتصادی، الگوآفرینی در حوزه مدیریت جهادی و اعتماد به جوانان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات شاخص این نهاد انقلابی بوده است.

۲۹۰ تقاطع غیرهمسطح در دست احداث و افتتاح در کشور

سردار زارعی با اشاره به گستره فعالیت‌های عمرانی قرارگاه خاتم در سراسر کشور گفت: در حال حاضر ۲۹۰ تقاطع غیرهمسطح به طول ۲۷۰ کیلومتر در نقاط مختلف کشور توسط قرارگاه در حال احداث یا افتتاح است.

وی افزود: امروز نیز در شهر خرم‌آباد شاهد افتتاح ۲۴۵مین تقاطع غیرهمسطح کشور هستیم که با همت مدیریت شهری، همکاری قرارگاه خاتم و پشتیبانی مسئولان استانی، پیش از موعد مقرر به بهره‌برداری رسید.

اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در لرستان

معاون هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) در ادامه با اشاره به عملکرد این نهاد در استان لرستان اظهار داشت: تاکنون ۲۵ پروژه عمرانی توسط قرارگاه خاتم در لرستان افتتاح شده و علاوه بر آن، هشت پروژه دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی تصریح کرد: برخی از این طرح‌ها از جمله پروژه‌های در دست اقدام در لرستان جزو ابرپروژه‌های ملی محسوب می‌شوند که اجرای آن‌ها نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی استان خواهد داشت.

اجرای پروژه‌ها با اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومان

سردار زارعی در ادامه با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در لرستان گفت: اعتبار اولیه پروژه‌های در دست اجرای قرارگاه خاتم در استان ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: با توجه به به‌روزرسانی هزینه‌ها و افزایش قیمت مصالح و تجهیزات عمرانی، رقم روزشده این پروژه‌ها بالغ بر ۱۴۰ همت (هزار میلیارد تومان) است که نشان‌دهنده حجم عظیم فعالیت‌های عمرانی قرارگاه خاتم در لرستان و نقش مهم آن در توسعه استان است.

تأکید بر تداوم مسیر سازندگی و اعتماد به جوانان

معاون هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی قرارگاه، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، اعتماد به نیروهای جوان و متخصص، و تداوم مسیر سازندگی کشور در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.