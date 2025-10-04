به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کاظمی، روز شنبه در مراسم افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع) اظهار داشت: خوشبختانه این پروژه با همکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری رسید و این موضوع شایسته تقدیر است.
وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، با تلاش شبانهروزی شهرداری، شورای شهر و مجموعه قرارگاه، حتی یک روز وقفه در روند اجرای پروژه ایجاد نشد و همین امر موجب شد این پروژه بزرگ شهری پیش از زمان پیشبینیشده افتتاح شود.
همدلی شهرداری و شورای شهر در مسیر خدمترسانی
رئیس شورای اسلامی شهر خرمآباد با تأکید بر انسجام میان نهادهای مدیریت شهری گفت: ممکن است در هر مجموعهای اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما شهرداری و شورای شهر خرمآباد در خدمترسانی به مردم ید واحد هستند و هیچگونه اختلافی در مسیر توسعه شهری وجود ندارد.
کاظمی تصریح کرد: هدف مشترک ما ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق پروژههایی است که بتواند رضایت مردم را جلب کند. در منفعت مردم شهر، کوچکترین کوتاهی از هیچکدام از اعضای شورای شهر یا مجموعه شهرداری سر نزده است.
تقدیر از دستگاههای استانی و مردم صبور خرمآباد
وی در ادامه با قدردانی از دستگاههای حامی اجرای پروژه گفت: از فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، مدیریت ارشد استان لرستان، معاون عمرانی استاندار، فرماندار خرمآباد و سایر مسئولان که در مسیر تکمیل این پروژه بزرگ شهری یاریگر مدیریت شهری بودند، صمیمانه تشکر میکنم.
رئیس شورای شهر خرمآباد افزود: همچنین از همشهریان عزیز که در طول اجرای پروژه با صبر و همکاری خود همراه مدیریت شهری بودند، تشکر ویژه دارم. بدون درک و همراهی مردم، اجرای طرحهای عمرانی در شهر به سادگی ممکن نبود.
تأکید بر تداوم همافزایی برای توسعه شهری
کاظمی در پایان با بیان اینکه تجربه موفق اجرای پروژه تقاطع امام رضا(ع) میتواند الگوی سایر طرحهای شهری باشد، اظهار داشت: همدلی و همافزایی میان شورا، شهرداری و دستگاههای اجرایی باید تداوم یابد تا بتوانیم شاهد رشد و توسعه متوازن شهر خرمآباد در سالهای آینده باشیم.
