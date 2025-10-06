پایان رؤیای آمریکایی با اخراج ۱۲۰ مهاجر ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ همشهری نوشت: هواپیما در دل شب از ایالت لوئیزیانای آمریکا حرکت می‌کند، چراغ‌های کابین خاموش‌ هستند، صدای موتور در سکوتی سنگین می‌پیچد و میان ردیف‌های صندلی، دست‌هایی بسته با زنجیر برق می‌زند. نگاه‌ها خسته و ناامید هستند. چمدان‌های کوچک در کنار پاها، آخرین دارایی آدم‌هایی است که رؤیای زندگی آمریکایی را با خود برده بودند و حالا در سفری ۴۰ ساعته به وطن بازمی‌گردند و امید دارند که زندگی جدید خود را در ایران بسازند. این تصویر همان مهاجرانی است که سال‌ها زندگی خود را با رؤیای آمریکایی گره زدند. به‌گفته حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه، قرار است این ۱۲۰مهاجر بازگشته، مرحله اول از این کاروان باشند چرا که براساس اطلاعات این مقام وزارت خارجه «چندماه پیش در ارتباط با اخراج اتباع ایرانی در آمریکا بحث ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر مطرح شد.» بازگشت این مهاجران ایرانی اخراج‌شده از آمریکا را با توجه به بی‌سابقه‌بودن آن، می‌توان نقطه پایانی برای رؤیای آمریکایی دانست؛‌ رؤیایی که برخی از ایرانی‌ها با توهم آن به شکل غیرقانونی پای در آمریکا گذاشتند و گمان می‌کردند که با پشتوانه این رؤیای پوشالی می‌توانند خود را تافته‌ای جدا بافته از دیگر مهاجران نشان دهند.



خاطره تلخ از مسیر بازگشت

با روی کارآمدن ترامپ از همان ابتدا زمزمه‌های برخورد شدید با مهاجران شنیده شد و در ادامه راه با وجود تمام انتقادها در مورد نحوه برخورد با مهاجران غیرقانونی و حتی قانونی، این سیاست اجرایی شد. حالا قرعه بازگشت به نام ۱۲۰ایرانی افتاده و برخی با وجود بازبودن پرونده‌های مهاجرتی‌شان با سرعت عجیب از آمریکا اخراج شدند. دسترسی به این چهره‌ها با توجه به نحوه بازگشت‌شان به کشور کار آسانی نیست اما در ویدئویی که با رضایت چند تن از آنها در فرودگاه امام‌خمینی(ره) منتشر شده است، مشخص شد که این مسیر بازگشت یک خاطره تلخ بود. مردانی با چهره‌های خسته و در هم ریخته در روایت‌هایی جداگانه که از آنها در فضای مجازی منتشر شد، از ۴۰ساعت نفسگیر بازگشت می‌گویند: «‌با دست بسته و پابند توی هواپیما بودیم. اول مصر رفتیم، بعد از مصر به قطر و مثل مجرمین با دستبند ما رو تا ایران همراهی کردن. آنقدر دستبندها سفت بود که هنوز جاش روی دست و پام هست.» مرد جوان دیگر از زندگی ۱۰ساله‌اش در آمریکا می‌گوید که در یک شب تمام شد: «‌۱۰سال آمریکا بودم، هیچ هزینه‌ای از دولت دریافت نمی‌کردم و از ایران برام پول می‌فرستادن و من زندگی می‌کردم. یک روز صبح از اداره مهاجرت به خونم حمله شد و من رو بازداشت کردن.»

تعبیر شوم رؤیای آمریکایی

«از مردم می‌خوام که گول این قاچاق‌برها رو نخورن، گول این شرکت‌های مهاجرتی رو نخورید که می‌گن همه چی توی آمریکا راحته.»؛ این جملات برشی از روایت بدون روتوش یک مهاجر ایرانی به آمریکاست که زندگی خود را به‌دست تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی و قاچاق‌برها سپرد. او هم مانند بسیاری از عاشقان مهاجرت تحت‌تأثیر تبلیغات گمان می‌برد که مسیر مهاجرت برای آنها آسان‌تر از مهاجران دیگر کشورهاست، غافل از اینکه گاهی تصمیم شبانه یک سیاستمدار کافی است تا تمام رؤیاهایی که در سر رشته بودند، پنبه شود: «می‌رید توی آمریکا، یه چیزی هست به اسم بازداشت مهاجرتی؛ کسی از این حرف نمی‌زنه، شما رو می‌گیرن و مثل یک زندانی توی بازداشت نگه می‌دارن. می‌رید توی دادگاه تا روال مهاجرتی رو طی کنید، اصلا براشون مهم نیست که می‌خواید درخواست کار بدید، خونواده‌ت اونجاست. فکرش رو نمی‌کردم که در آمریکا با ما اینجوری رفتار بشه.»

نقطه جوش برخورد با مهاجران ایرانی

همزمان با سیاست‌های ضربتی ترامپ برای اخراج مهاجران، مدام بر این موضوع تأکید می‌شد که فقط «بدترین‌ها، جنایتکاران و تبهکاران» از آمریکا اخراج خواهند شد؛ موضوعی که آمار منتشر شده پلیس مهاجرت آمریکا در مورد ایرانی‌ها آنها را رد می‌کند.براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های خارجی با تکیه بر این آمارها، باید گفت که آمارهای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد ۹۰ درصد از اخراج‌شدگان ایرانی هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. کمتر از ۷درصد تنها تخلف مهاجرتی داشته‌اند و ۳درصد از آنها مرتکب جرائم سبک مثل دزدی از مغازه یا خشونت فیزیکی (دعوای خیابانی) شده بودند. داده‌های پلیس مهاجرت آمریکا نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۱ درصد از ایرانیان اخراج شده به‌طور مشخص به‌دلیل اینکه حضورشان برخلاف امنیت ملی آمریکا توصیف شده است اخراج شده‌اند و ۸۵ درصد آنها حتی اجازه رویه قضایی یا دفاع از اتهامات مطرح‌شده علیه خود را در دادگاه نیافته‌اند و به‌صورت فوریتی اخراج شده‌اند.