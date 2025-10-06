به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی وقوع آتشسوزی در بزرگترین بیمارستان دولتی هند واقع در شهر چایپور در شمال غربی این کشور، دست کم ۶ بیمار جان باختند.
به گفته مقامات، در این حادثه که ظاهرا به دلیل اتصالی برق رخ داده است، پنج نفر دیگر نیز مصدوم شدهاند.
آنوراگ داکاد، مقام بیمارستان «ساوای مانسینگ» گفت که آتش از بخش مراقبتهای ویژه(آی سی یو) شروع و به انتشار گازهای سمی منجر شد.
به گفته وی، حال پنج بیمار وخیم است و ۱۳ تن به سلامت از دو بخش بیمارستان خارج شدند.
به گفته مقامات، عمده تجهیزات بیمارستان در جریان اطفای حریق که تقریبا دو ساعت به طول انجامید، از بین رفتهاست.
