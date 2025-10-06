دریافت 6 MB
کد خبر 6613246
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

بقایی: برای روابط دو جانبه با سوریه عجله نداریم

بقایی: برای روابط دو جانبه با سوریه عجله نداریم

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آینده سوریه باید بدون دخالت و مداخله خارجی توسط مردم این کشور تعیین و تضمین شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید