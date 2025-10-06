  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

برقراری پروازهای فرودگاه سبزوار با ۲ پرواز در هفته

برقراری پروازهای فرودگاه سبزوار با ۲ پرواز در هفته

مشهد- رئیس فرودگاه شهدای سبزوار گفت: پس از وقفه‌ای کوتاه با پیگیری های اداره‌کل و فرودگاه سبزوار پروازهای این فرودگاه برقرار شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادمان اظهار کرد: پس از وقفه‌ای کوتاه با پیگیری های اداره‌کل و فرودگاه سبزوار پروازهای این فرودگاه با دو پرواز برقرار شد.

رئیس فرودگاه شهدای سبزوار افزود: برابر اعلام شرکت هواپیمایی پارس‌ایر، پرواز تهران به سبزوار در ساعت ۱۸ و پرواز سبزوار به تهران در ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه، روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تداوم پروازهای فرودگاه سبزوار و افزایش پروازها در آینده بستگی به‌میزان استقبال مردم و مسافران دارد، خاطرنشان کرد: فرودگاه سبزوار با تجهیزات و امکانات به‌روز شده و ایمن، آماده‌ ارائه‌ هرگونه خدمات هوایی به همه‌ مسافران است.

کد خبر 6613440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها