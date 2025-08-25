سفرهای هوایی به مشهد رکورد ۸ ساله را شکست

محمود امانی‌بنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام پایانی ماه صفر، تعداد نشست و برخاست پروازها و جابه‌جایی مسافران فرودگاه بین المللی مشهد، رکورد ۸ ساله را شکست.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: آمار پروازها و جابه‌جایی مسافران فرودگاه بین‌المللی مشهد در روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، همزمان با ایام پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع)، با رشد چشمگیر همراه بود و رکورد ۸ سال گذشته را شکسته است.

وی افزود: بر این اساس در این روز ۲۴۷ پرواز در فرودگاه مشهد انجام شده و ۳۲ هزار و ۱۰۲ مسافر از طریق این پروازها جابه‌جا شدند.

امانی بنی گفت: از این تعداد، ۱۸۶ پرواز داخلی با ۲۳ هزار و ۶۲۲ مسافر و ۶۱ پرواز خارجی با ۸ هزار و ۴۸۰ مسافر ثبت شده است.