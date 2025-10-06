  1. استانها
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

اجرای طرح آرامش در دامغان؛ ۴ سارق دستگیر شدند

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از اجرای طرح آرامش به مناسبت هفته ناجا در این شهرستان خبر داد و گفت: طی این بازه چهار سارق دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان با بیان اینکه طرح سراسری آرامش به مناسبت هفته ناجا در دامغان اجرا شد، ابراز داشت: هدف از اجرای آن برخورد با متخلفان و افزایش امنیت اجتماعی بوده است.

وی از دستگیری چهار سارق در این طرح خبر داد و افزود: سارقان به انجام ۱۰ فقره سرقت در دامغان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه اموال مسروقه به مال‌باختگان تحویل داده شده است، ابراز داشت: پرونده سارقان نیز تشکل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

عرب با بیان اینکه محموله قاچاق سیگار به تعداد دو هزار و ۲۳۲ پاکت به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دامغان کشف شد، تصریح کرد: یک متهم نیز در این راستا دستگیر شد.

وی افزود: طرح های مبارزه با سرقت و قاچاق صرفا منحصر به هفته ناجا نیست و این قبیل اقدامات مستمر برای دامغان اجرا می شود.

