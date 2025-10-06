به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمین‌لرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۲.۱۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۷۱.۳۵ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتش نشده است.