مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۴ ریشتر قرقیزستان را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز این زمینلرزه، با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۴۲.۱۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۷۱.۳۵ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتش نشده است.
