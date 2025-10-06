مداحی در خدمت ترویج معارف اهل بیت(ع) و ارزش های انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قناعت ظهر دوشنبه در اختتامیه کلاسهای اوقات فراغت مداحی تابستان بیرجند با اشاره به این که احترام به والدین و بزرگترها از اصلیترین ویژگیهای مداح تراز انقلاب است، افزود: مداح تراز انقلاب علاوه بر صوت خوب و هنر متعالی، باید خود را به اخلاق اسلامی و آرمانهای انقلاب متعهد بداند.
وی با بیان اینکه هنر مداحی باید در خدمت ترویج معارف اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد، گفت: مداحان جوان باید با مطالعه و تهذیب نفس، همواره بر غنای علمی و اخلاقی خود بیفزایند تا بتوانند به درستی در عرصه فرهنگی و معنوی جامعه فعالیت کنند.
گفتنی است؛ در این مراسم از برگزیدگان این دوره از طرف کانون مداحان تجلیل و گواهینامه پایان دوره به آنها اعطا شد.
