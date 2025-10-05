  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

گردهمایی ماهانه پیرغلامان اهل بیت (ع) در محفل «اشک» در بیرجند

گردهمایی ماهانه پیرغلامان اهل بیت (ع) در محفل «اشک» در بیرجند

بیرجند- محفل با برکت «اشک» به همت بنیاد دعبل خزاعی، هر ماه در بیرجند با حضور پیرغلامان اهل بیت(ع) و با محوریت بررسی مشکلات این قشر برگزار می شود.

سیدمحمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر از برگزاری محفل با برکت «اشک» با حضور جمعی از پیرغلامان وفادار و پیشکسوت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در شهر بیرجند خبر داد.

مسئول بنیاد دعبل خزاعی خراسان جنوبی با بیان اینکه این محفل معنوی ماهانه توسط بنیاد دعبل خزاعی در استان برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این گردهمایی، پاسداشت و ارج نهادن به مقام شامخ این پیرغلامان خدوم و عاشقان راستین خاندان نبوت است.

حسینی خاطرنشان کرد: در این محافل، ضمن گرامیداشت این عزیزان، به شناسایی و معرفی پیرغلامان جدید و کمترشناخته شده نیز اقدام می‌شود تا از ظرفیت‌های معنوی و تجربیات ناب آنان بیشتر بهره‌مند شویم.

مسئول بنیاد دعبل خزاعی خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این جلسات، بررسی و پیگیری مشکلات و دغدغه‌های پیرغلامان و تلاش برای رفع و کاهش این مشکلات در چارچوب امکانات و توان بنیاد است.

وی در پایان با قدردانی از همه پیرغلامان اهل بیت(ع)، برگزاری چنین محافلی را گامی مؤثر در جهت تکریم پیشکسوتان عرصه ولایت و عشق‌ورزی به ساحت ائمه اطهار(ع) دانست.

کد خبر 6612103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها