حوزه معارف اسلام ناب در خراسان جنوبی فعال شد

حجت‌الاسلام سید محمود حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبر ی، حوزه معارف اسلام ناب در خراسان جنوبی با هدف تربیت نسلی انقلابی و توانمند برای گام دوم انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد.

وی از برنامه‌ریزی برای آموزش پنج پودمان اصلی معارفی با رویکردی تحول‌ آفرین در استان خبر داد و افزود: این نهاد آموزشی، پاسخی عملی به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تربیت نیروی انسانی تراز گام دوم انقلاب و تبیین مبانی فکری نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام حسینی افزود:حوزه معارف اسلام ناب با هدف تربیت سرمایه انسانی تراز گام دوم انقلاب و بر پایه منظومه فکری امامین انقلاب، در استان خراسان جنوبی فعال شده است.

وی بیان کرد: محتوای آموزشی در قالب پودمان‌های «معارف توحیدی»، «معارف ولایی»، «معارف معنوی»، «معارف انقلابی» و «معارف تمدنی» طراحی شده و هدف نهایی از انجام این کار این است که فراگیران پس از گذراندن دوره‌ها، نه فقط مخاطب، که میدان‌ داران تحقق اسلام ناب در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی شوند.

سرپرست حوزه معارف اسلام ناب خراسان جنوبی توانمندسازی مدیران و راهبران فرهنگی و تقویت شبکه‌های تبلیغی و روحیه جهادی را از دیگر اهداف این حوزه عنوان کرد و یاد آور شد: این حوزه با بهره‌گیری از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، در پی ایجاد نهادی قدرتمند در عرصه آموزش‌های حکمت‌بنیان و تربیت‌محور است.

وی از علاقه‌مندان به معارف ناب اسلامی، به‌ویژه نخبگان، مدیران و فعالان فرهنگی استان ، برای حضور و بهره‌گیری از دوره‌های آموزشی این حوزه دعوت به عمل آورد.