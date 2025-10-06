به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته جهانی فضا، آیین گرامیداشتی با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد. در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در حوزه علوم فضایی، بر اهمیت تفکر خلاق و تلاش مستمر برای دستیابی به مرزهای دانش تأکید شد.
در این مراسم، علی مظفری رئیس دانشکده هوا و فضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن تبریک هفته جهانی فضا گفت: فضا یکی از جلوههای بینهایت خلقت الهی است و دستیابی به دانش و فناوری در این عرصه نیز پایانی ندارد. هرچه تلاش کنیم، باز مسیر علم در این زمینه بیانتهاست.
وی با اشاره به نقش مؤثر دانشجویان در گسترش فعالیتهای علمی افزود: تلاش و پشتکار، رمز موفقیت در هر مسیری است. همانگونه که خواجه نصیرالدین طوسی با اندیشه و تلاش خود توانست به درجات بالای علمی برسد، دانشجویان نیز باید ذهن خود را از محدودیتها رها کرده و فراتر از آنچه در کتابها آمده بیندیشند.
همچنین حسن کریمی مزرعه شاهی عضو شورای عالی فضایی کشور نیز در این مراسم با بیان نکاتی درباره اهمیت فضا و نقش آن در آینده بشر به تشریح مسیر پیشرفتهای فضایی ایران و ضرورت حضور جوانان و شرکتهای خصوصی در این عرصه پرداخت.
وی ادامه داد: امروزه زندگی بدون استفاده از فناوریهای فضایی تقریباً غیرممکن است و ما موظفیم بیش از پیش به این حوزه توجه کنیم. از اوایل دهه ۸۰ شمسی، بحث توسعه فناوریهای فضایی در کشور ما جدی شد و با استفاده از زیرساختهای دفاعی، مسیر فعالیتهای فضایی آغاز شد. نخستین پرتاب موفق ماهواره ایرانی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ با ماهوارهبر سفیر انجام شد؛ روزی تاریخی که نقطه آغاز شکلگیری سازمان فضایی ایران بهعنوان نهاد حاکمیتی این حوزه بود.
عضو شورای عالی فضایی با اشاره به چرخه کامل فناوری فضایی در کشور گفت: ایران توانست همزمان در زمینه پرتابگر، ساخت ماهواره، ایستگاههای پرتاب و دریافت دادهها فعالیت کند و در برخی از این زیرسیستمها به تثبیت فناوری برسد. این موضوع در بسیاری از کشورها وجود ندارد؛ برخی کشورها صاحب ماهواره هستند اما توان ساخت، پرتاب یا تحلیل داده را ندارند.
کریمی در ادامه افزود: پس از تشکیل سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران نیز برای مدیریت پروژهها و یکپارچهسازی سیستمها تأسیس شد که امروز به جایگاه تثبیتشدهای رسیده و پروژههای مهمی را پیش میبرد. در این مسیر، دو حوزه ماهوارههای سنجشی و ماهوارههای مخابراتی همزمان مورد توجه بوده است. اگرچه گاهی نوساناتی در روند کار پیش آمده، اما برنامه فضایی کشور همواره در حال پیشرفت بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت ماهوارههای سنجشی گفت: استفاده از این نوع فناوریها در زندگی امروز و آینده اجتنابناپذیر است. خوشبختانه ایران نیز عضو باشگاه کشورهای فضایی شده و در این عرصه بینالمللی فعال است. در حوزههای سنجشی، فرصتهای گستردهای برای اشتغال و کارآفرینی دانشجویان وجود دارد. از مدیریت بحرانهای زیستمحیطی تا رصد و پایش منابع حیاتی، همه نیازمند فناوری فضایی هستند.
عضو شورای عالی فضایی کشور با بیان اینکه کشور درگیر چالشهای متعددی است، تصریح کرد: بحران آب، مدیریت منابع، کشاورزی و امنیت غذایی از مهمترین مسائل امروز کشورند. با بهکارگیری فناوریهای فضایی میتوان این مشکلات را بهصورت علمی مدیریت کرد؛ از پایش محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج گرفته تا مدیریت حملونقل، ترافیک، انرژی و بانکداری میتوانند از ظرفیت فضا بهرهمند شوند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی گفت: در سالهای اخیر مسیر برای فعالیت مجموعههای خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در حوزه فضا باز شده است. تجربه کشورهایی مانند چین نشان داده که ورود بخش خصوصی میتواند جهش بزرگی در توسعه این فناوری ایجاد کند. خوشبختانه اکنون شرکتهای خصوصی داخلی از دل استارتاپها و هستههای فناور شکل گرفتهاند که پروژههای ارزشمندی اجرا میکنند و حتی بعضاً محصولات سختافزاری خود را صادر کردهاند. این روند باید تقویت شود، چرا که اتکا صرف به منابع دولتی کافی نیست.
این مقام فضایی در پایان تأکید کرد: در جهان امروز، اقتصاد فضا به یکی از سودآورترین و سریعالرشدترین حوزههای اقتصادی تبدیل شده است. ثروتمندترین افراد و بزرگترین شرکتهای دنیا، سرمایهگذاریهای کلان خود را در این حوزه انجام میدهند چون بازدهی بالایی دارد. بنابراین لازم است جوانان کشور ما نیز به این مسیر فکر کنند و آن را جدی بگیرند. بحران انرژی، آب و امنیت غذایی در آینده با روشهای سنتی حل نخواهد شد و باید از فناوریهای فضایی برای مدیریت آنها استفاده کرد.
وی در جمعبندی سخنان خود گفت: کارهای بزرگ از دولتها برنمیآید؛ این شما جوانان هستید که با امید، تخصص و توکل به خدا میتوانید آینده فضایی کشور را بسازید. من برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم آینده این حوزه در دستان شماست.
