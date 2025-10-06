به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیروزفر بعد از ظهر دوشنبه در نشست روسای واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و جمعی از اساتید گروههای اقتصاد، مالی، حسابداری،ضمن قدردانی از حضور استادان و صاحبنظران حوزه اقتصاد و مالی، این گردهمایی را «نشست همفکری اقتصادی و مالی استان تهران» عنوان کرد و گفت: ساماندهی مسائل مالی و راهبری پروژههای اقتصادی از مهمترین دغدغههای دانشگاه است که با تعامل و خرد جمعی اعضای هیأت علمی میتوان راهکارهای کارآمدی برای آن ارائه کرد.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه در تصمیمسازیهای کلان افزود: دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در مسیر توسعه و تحول اقتصادی، نیازمند همفکری و همکاری همهجانبه استادان است تا بتواند در کنار ارتقای علمی، الگوی موفقی از مدیریت مالی دانشگاهی ارائه دهد.
در ادامه این نشست، اعضای هیئت علمی از جمله سیدحسین شاکر طاهری، شهریار نصابیان، مجتبی کریمی، علی نعمتی، علی اسماعیلزاده، حسین ممبینی، سیفاله تبریزی و مهدی مومنی طاهری، دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی خود را در زمینههای مختلف از جمله راهکارهای مالی پروژههای کلان، تأمین منابع مالی و برنامهریزی در حوزههای بهداشت و درمان مطرح کردند.
این جلسه با تبادل نظر و تأکید بر استمرار نشستهای مشورتی میان حوزههای علمی و اجرایی دانشگاه به پایان رسید.
