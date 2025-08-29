به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد استان تهران، جلسه مشترک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور جمعی از روسای واحدهای این استان برگزار شد.
علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در این نشست گفت: در استان تهران برای سال جاری بودجهای متفاوت از سالهای گذشته در نظر گرفتهایم تا با توجه به گستردگی ابعاد، امکانات و ظرفیتها، حداقلهای لازم در حوزههای مختلف تأمین شود. در این راستا ۸۷ پروژه خرد و متوسط و ۵ پروژه کلان با هدف تحقق درآمد غیرشهریهای و مجموعاً به ارزش حدود ۵ همت تعریف شده است.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی و تأمین مالی برای اجرای پروژهها افزود: بخشی از این رقم مربوط به انتقال دارایی است، اما بخش عمده آن نیازمند عملیاتی شدن برنامههاست. خوشبختانه برنامههای عملیاتی توسط استادان تهیه شده و با اصلاح و تقویت میتواند اجرایی شود.
فیروزفر با اشاره به اهمیت همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با حضور اشیری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، پارک دانشگاه آزاد معنای واقعی پیدا کرد. پارک علاوه بر تسهیلات مالی، در رفع موانع فرایندی و تسهیلگری مسیر پروژهها نیز نقشآفرین است و میتواند در تعریف و تقویت نهاد مالی پشتیبان پروژهها کمک شایانی داشته باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، خاطرنشان کرد: در جلسه امروز پروژههای چند واحد حاضر بررسی شد و مقرر گردید در جلسات بعدی سایر واحدهای استان نیز مشارکت داشته باشند تا چارچوبی مشخص برای اجراییسازی پروژهها و همکاریهای مشترک با پارک علم و فناوری ترسیم شود.
