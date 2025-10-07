  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۶

داروی بیماران هموفیلی گرفتار «تحریم داخلی» است

داروی بیماران هموفیلی گرفتار «تحریم داخلی» است

رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران، از تصمیم «ناجوانمردانه» شرکت های پخش دارو در قبال داروخانه ها، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین افشار، در گفتگوی تلفنی با شبکه سلامت، گفت: بیماران هموفیلی برای دسترسی به دارو، علاوه بر تحریم خارجی شامل تحریم داخلی نیز شده اند.

وی، نسبت به عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها از طرف سازمان های بیمه گر انتقاد کرد و افزود: این فرایند معیوب، سلامت و جان بیماران را به مخاطره می افکند.

افشار ادامه داد: دارو در کشور موجود است و شرکت های پخش «ناجوانمردانه» از تحویل دارو از جمله داروی هملیبرا که تزریق آن باید به موقع باشد، به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی به علت داشتن طلب خودداری می کنند.

وی بر ضرورت اختصاص به موقع ارز برای داروی های وارداتی بیماران هموفیلی تاکید و تصریح کرد: اگر ارز دارو به موقع اختصاص نیابد، جان بیماران هموفیلی در خونریزی های خطرناک به مخاطره خواهد افتاد.

کد خبر 6614241
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها