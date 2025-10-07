نگاه جامعه شناسانه به مسئله مهاجرین و جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن جامعهشناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دوازدهمین نشست از سلسله نشست های «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» را با موضوع مهاجران و جنگ برگزار می کند.
در این نشست مهدی سلیمانیه (جامعهشناسی)، فاطمه مقدسی (جامعهشناسی)، آرش نصر اصفهانی (جامعهشناسی) و حسن نوری (فیلمساز مستند) سخنرانی خواهند کرد. سمیه توحیدلو نیز دبیری جلسه را برعهده دارد.
این نشست روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸ در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود. همچنین جلسه به صورت زنده از طریق آدرس های اینترنتی اینستاگرام و آپارات انجمن جامعهشناسی ایران به نشانی @isa۱۳_۹۹ و https://www.aparat.com/Iran_sociology قابل مشاهده است.
