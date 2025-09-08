جنگ ۱۲ روزه و چگونگی بازنمایی آن در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سری نشست‌های «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» با عنوان «بازنمایی و جنگ» انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست لیلا اردبیلی (انسان شناسی)، حامد طاهری کیا مطالعات فرهنگی)، شیما وزوایی (ارتباطات و رسانه) و سبحان یحیایی (ارتباطات و رسانه) سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار خواهد شد. همچنین این نشست به صورت زنده از طریق آدرس اینترنتی انجمن در آپارات و اینستاگرام به نشانی https://www.aparat.com/Iran_sociology و @isa۱۳_۹۹ قابل مشاهده است.