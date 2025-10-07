به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز سهشنبه در دومین همایش فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان با اشاره به اجرای دستورالعمل عفو معیاری مقام معظم رهبری اظهار کرد: عفو معیاری شامل حال بسیاری از محکومان شده اما کسانی که مرتکب جرائم خاص، خشن یا مخل امنیت عمومی جامعه شدهاند از این بخشودگی مستثنا هستند.
وی افزود: قوه قضائیه در کنار فرهنگ عفو و گذشت، در برابر باندهای سازمانیافته فساد، جرائم خشونتآمیز و اقداماتی که آرامش و نظم عمومی مردم را تهدید میکند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به شرایط منطقهای و جهانی گفت: کشور ما همواره هدف هجمههای استکبار جهانی به ویژه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است اما با وحدت ملی، انسجام مردم و اقتدار نیروهای مسلح، در برابر هر تهدیدی پاسخ مقتدرانه و متناسب داده خواهد شد.
دهقانی تأکید کرد: ما نیز در دستگاه قضایی وظیفه داریم با خدمت صادقانه و مؤثر به مردم، در تقویت این وحدت ملی نقشآفرین باشیم و با کسانی که آگاهانه در مسیر اهداف دشمن حرکت میکنند و امنیت روانی جامعه را خدشهدار میسازند، قاطعانه برخورد کنیم.
وی با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق و سلامت در کار قضایی گفت: خدمت به مردم باید با تواضع، فروتنی و تکریم مراجعان، همراه باشد. کسانی که توانایی کمتری در بیان خواسته خود دارند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا حقی از آنان ضایع نشود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به مسئولیت دادستانها در حفظ حقوق عامه افزود: همانگونه که در دوره اخیر بحران اقتصادی با هوشمندی دادسراها شرایط کنترل شد، اکنون نیز باید با نظارت میدانی بر بازار از سوءاستفاده احتمالی برخی افراد و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
دهقانی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به خوزستان گفت: اجرای مصوبات این سفر در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم پروژههای عمرانی و ساختمانی دستگاه قضایی استان هرچه سریعتر آغاز شود.
رئیس شورای قضایی استان افزود: سرعت در رسیدگیها باید با دقت و استحکام همراه باشد. بهرهگیری از فناوریهای نوین، افزایش دانش قضایی، تبادل تجربه بین قضات و صدور آرای مستدل و متقن از الزامات کاهش اطاله دادرسی است.
دهقانی با تأکید بر اهمیت نظارت بر زندانها گفت: صدور قرارهای متناسب، پرهیز از بازداشتهای غیرضروری، رسیدگی به وضعیت محکومان مالی، بررسی پرونده مددجویان و اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری از جمله اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری خوزستان عملکرد دادگاههای صلح و شورای حل اختلاف استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف نقش مؤثری در کاهش ورودی پروندهها و ترویج فرهنگ صلح دارند و نباید این جایگاه تضعیف شود.
وی افزود: استان خوزستان از ظرفیت بالای مردمی برای سازش برخوردار است و توسعه نهادهای صلح، به ویژه با بهرهگیری از صلحیاران پیش از تشکیل پرونده در دستور کار قرار دارد.
دهقانی تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه در حوزه جرائم و آسیبهای اجتماعی باید به صورت هدفمند اجرا شود تا منجر به کاهش ورودی پروندهها شود. همچنین قضات موظفند پروندههای مناسب را جهت طرح در برنامه تلویزیونی «آقای قاضی» برای آموزش حقوقی عمومی جامعه معرفی کنند.
